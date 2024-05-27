爆炸頭港姐搣甩娘味曬低胸唯美靚相　擁博士學歷有翻版陳茵媺稱號

現年27歲的徐麟（Astrid）曾參加《2022 香港小姐競選》並躋身最後5強，當時她以「爆炸頭」髮型驚現面試，髮型被指跟1987年香港小姐李美鳳相似，加上直率性格，引起觀眾和網民注意；而令人欣賞的是，徐麟雖然來自內地，廣東話不靈光，更曾將自己名字「徐麟」讀成「邪靈」，但她堅持講邊講邊學，因此被封女版「金剛」，並獲「獎門人」曾志偉欽點做「獎老」，在一眾同屆佳麗中率先跑出。

自首次會見傳媒，徐麟一直成為焦點。（IG@asssssss_r）

徐麟泳裝。（葉志明攝）

徐麟笑起上嚟真係幾靚。（IG@asssssss_r）

徐麟因髮型備受注目，成功打入港姐最後五強。（影片截圖）

徐麟獲「獎門人」曾志偉欽點做「獎老」。（影片截圖）

雖然開了個好頭，不過徐麟並未全身投入娛樂圈，而是繼續以學業為重，先完成香港大學公共管理學博士學位，但她就跟其他女生一樣，平時都喜愛拍照。近日，徐麟就在社交平台分享了一輯唯美靚相，風格與她以往走開的文青路線截而不同。相中，徐麟的爆炸頭變了熟女頭，穿上一條低胸露肩的白色連身短裙，一時攞住本書，一時又攞住個籃子，如仙子般在花海中大擺優雅pose，加上她甜美的面孔和白皙的皮膚，非常省鏡。

徐麟一改爆炸頭造型。（IG@asssssss_r）

好有意境。（IG@asssssss_r）

美貌與智慧並重。（IG@asssssss_r）

美人美景。（IG@asssssss_r）

美人美景。（IG@asssssss_r）

網民大讚：「Beautifullllll」、「請把這套妝造永久焊在身上，太美了」、「花仙子」。其實在參選港姐時，徐麟就有過「翻版陳茵媺」稱號，當時她對此表示：「其實我都有睇大家對我嘅留言話我似佢，我係覺得好榮幸嘅，因為我好欣賞佢，而我好期待能夠日後有機會可以見到佢真人。（覺得自己似唔似佢？）覺得笑容有少少似啦。（天生曲髮？）咁又唔係，其實係我鍾意電髮，而曲髮已經跟咗我5年。（網民指髮型似大媽？）係咩？但我就唔係咁覺得。而我覺得直髮同曲髮都係好啱我嘅，所以我唔擔心呢個問題。」非常得體。

靚。（IG@asssssss_r）

騷出香肩。（IG@asssssss_r）

姿態優雅。（IG@asssssss_r）

笑容甜蜜。（IG@asssssss_r）

陳茵媺（梁碧玲攝）