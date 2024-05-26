秦煌替長女10年還300萬換來絕情　老來一貧如洗靠綜援住護老院

前TVB甘草演員秦煌早前在酒店跌傷，幸得林偉及時幫手送入院。入院後醫生發現秦煌有貧血及營養不良，他早前接受《香港01》訪問表示，托賴除了腳傷外身體沒有大問題。當時他也表示，子女有前往探病。



秦煌是老戲骨。(資料圖片)

近日他受訪時，向傳媒交代近況。原來他早前已出院並獲安排入住護老院，有人照顧且一日有三餐供應。入往了兩個月，秦煌表示已慢慢習慣了護老院生活，唯有時遇到院舍餐食不合胃口，就唯有叫外賣，但總比一個人獨居酒店，腳軟無法拎食物要好。

秦煌相隔四個月終於復工，佢話撐拐杖係安全起見怕再跌倒。（影片截圖）

為何秦煌出院後是要住護老院？原來近年他不獲TVB續約後生計出現問題，積蓄亦幾近耗盡，幸好在社工幫助下申請綜援應付到院費和雜項支出。不過，他也表示，現時沒有積蓄，只能靠僅餘的綜援做零用，早前更需問林偉借$1,000「袋吓」。

秦煌去年11月在電視城突然不慎跌倒。（資料圖片）

接着，他又透露自己代長女還款300萬後，換來了就只有絕惰。他坦言，自10年前一直幫長女及女婿還錢，每個月一萬，10年計算亦已有百多萬，再加上借給他們的現金，少說也有300萬。他亦坦言，為了幫他們還債，更將香港物業賣了。問道為何長女會欠下巨債，但秦煌就指沒有問，但最後真心卻換來絕情，長女申請破產之後就離開了，就連其他子女也找不到他們。他坦言，現時連卡數也還不起。

早前秦煌曾向傳媒透露與子女關係變差，最近亦出現轉機，子女會帶同生果前往護老院看望秦煌。