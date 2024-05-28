41歲前TVB上位女星被指靠父蔭 生完仔演陳瀅細妹被指太過成熟
撰文：張寧兒
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現年41歲的梁靖琪是前無綫（TVB）監製梁家樹愛女，早年以與廖雋嘉（Elise）、陳美詩（Macy）及張曼伶（Bella）組成四人組合「女生宿舍」出道進軍歌壇，可惜兩年後已解散。後梁靖琪加入TVB，火速上位在劇中擔任要角，惟多年來被指靠父蔭。後梁家樹離開TVB後，梁靖琪被指拍劇機會大減，2016年離開TVB，近年拍攝由父親執導的《家族榮耀》系列，仍活躍熒光幕前。
近日梁靖琪亦有份參演《家族榮耀之繼承者》，惟再被指靠爸爸上位。劇中梁靖琪飾演丘家千金小姐「丘芷嵐」，演陳瀅繼妹。早前播出一集中，梁靖琪穿上藍色吊帶低胸晚裝，露背兼谷胸上陣，色誘林峯，激到情敵佘詩曼眼濕濕。
可惜梁靖琪外表被指過份成熟，不適合演陳瀅繼妹。有網民發文批戲中梁靖琪「皮膚狀態都下垂，眼大又大？法令紋又深，這個模樣能釣得到林峯？」引起網民熱議。有人回覆指：「關鍵陳瀅還演她姐姐」、「她演陳瀅的媽都不會有違和感」、「在銅鑼灣海底撈見過她素顏，因為她就坐在隔壁桌所以看得很清楚，素顏比電視里更老更黑」。有人重提當年梁靖琪比陳美詩受力捧不公道：「最討厭是一直說不靠爹，卻一直有戲有重要角色。以前陳美詩都比她美卻一直沒機會」。
不過亦有網民支持梁靖琪：「要捧自己女兒年輕時就捧了 以前在tvb都是邊緣配角 討人厭的角色」、「年輕的時候挺漂亮的呀」、「她不是戲不好，她只是不適合這個角色」、「她演技很好啊，我一邊看一邊感概她演的是真不錯」。