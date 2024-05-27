英皇新女團「VIVA」首會晤傳媒　九頭身美女成員真身終極曝光

英皇娛樂繼Twins之後，相隔23年，強勢力捧新女團「VIVA」，四名成員分別為：姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC）。今日（27/5）新女團「VIVA」首次派歌，英皇高層Mani（霍汶希）親身陪同現身黃埔新城電台宣傳新歌，連接受各大傳媒訪問也全程旁實，相當貼心。

女團「VIVA」，Ada 姜咏鑫（左一）、ValC 張鈊貽、Carina 李晞彤及Macy 馬思惠（右一）今日首次會晤傳媒。(梁碧玲 攝）

對於首次會晤傳媒，女團「VIVA」中有「九頭身美女」之稱的Carina（李晞彤）受訪時表示：「今日一開始嘅時候係有啲緊張，但做咗唔同嘅訪問之後，我哋4個就好精神。（Mani要求好高，點面對呢種壓力？）我係會不斷咁準備自己，同埋佢而家係有見到我同Macy有變化嘅，因為我哋兩個係長期減肥組。（Mani有冇話唔俾拍拖？）其實我哋公司冇呢樣嘢。」（Mani喺度你唔敢講！）Mani接著說：「其實我又冇話唔俾拍拖，我都係要佢磅重啫。其實喺任何情況下，只要拍拖唔影響事業底下，係OK嘅。（影唔影響好難拿捏？）其實又真係好難拿捏喎，咁佢哋自己就要自己諗吓。而家佢哋年紀都好細個，20歲到24歲，我覺得佢哋呢個係黃金時間，而佢哋自己又決定做女團，就要將呢個事情做好。（需唔需要打側手翻？）係舞頭髮同練後空翻。」

英皇高層霍汶希亦有現身。(梁碧玲 攝）

被問到每位成員是否需要背景審查？Mani表示：「我見佢哋嘅時候，第一我要睇佢哋有冇觀眾緣，第二我就要睇佢哋嘅背景，因為而家做藝人都要知道佢哋本身自己嘅心態，始終呢行出道好容易，但要一直走落去係好難，變咗我會透過傾談去了解佢哋多啲。」

靚女。（梁碧玲攝）

被問到4位女成員邊位較為傾得埋？Carina率先搶答說：「其實我哋4個都好平均。」Mani殺她一個措手不及說：「唔好扮嘢啦，梗有啲傾得埋啲啦！」Carina笑說：「真係個個都啱傾，不過Macy近排就住埋喺我屋企，咁我同佢又會一齊減肥，而同Ada本身都係好好朋友，而我同 VaIc喺玩樂嘅時候已經好有默契。」

「九頭身美女」Carina 李晞彤。（梁碧玲攝）

Macy 馬思惠。（梁碧玲攝）

Macy 馬思惠（梁碧玲攝）

ValC 張鈊貽。（梁碧玲攝）