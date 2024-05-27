鍾嘉欣為舊愛伍允龍翻紅感高興　昐對方早日覓真愛：佢係筍盤

《九龍城寨之圍城》票房成績越來越好，現時以7千7百多萬榮登香港電影史上華語影片總票房第三位，伍允龍日前為電影宣傳時，自爆舊愛鍾嘉欣留港期間，亦有捧場。



鍾嘉欣將在8月喺廣州舉行演唱會，佢話因為太耐無踏台板，所以有啲緊張。（陳順禎攝）

鍾嘉欣今晚（27日）現身美容品牌活動時，表示今次會留港一星期，由於無帶小朋友，所以都幾輕鬆，仲笑言有回到過去嘅感覺。提到《九龍城寨之圍城》票房大賣，嘉欣表示一定要支持。「呢套電影真係A++++，因為真係每一個演員都做得好好，每一個角色都鍾意，打得好有型，又有香港情懷。（伍允龍因為電影受關注。）我戥佢好高興，我覺得呢個造型好啱佢，同埋佢做得好自然好放，佢遇到好好嘅角色，我替佢開心，因為我知道呢個係佢夢想，希望可以拍多啲動作片，I am very happy for him 。」

《九龍城寨之圍城》演員之一伍允龍。（劇照）

嘉欣又謂大多透過社交平台與對方聯絡，而對於伍允龍由昔日嘅nobody 到今日嘅成績，是否有吐氣揚眉感覺，嘉欣表示：「佢一直都有價值，努力總有成果，好似我咁我期待自己嘅未來十年，我亦好期待佢嘅未來十年，我覺得會好精彩，同埋我替佢好高興。」電影將開拍前傳，嘉欣表示不只期待，甚至想出演，又力sell自己好打得，亦樂與伍允龍一同演出。最後，提到伍允龍仍是單身，問到會否想對方也早日搵到另一半，嘉欣謂：「緊係啦，佢咁好男仔，佢係荀盤。」

踏入40歲，嘉欣表示有不一樣感覺，而近日亦開始做運動。（陳順禎攝）

鍾嘉欣大方講舊愛，仲話希望有機會一齊打。（陳順禎攝）