華晨宇中環海濱開唱大光環舞台超吸睛　人氣高吸逾六萬觀眾捧場

內地歌手華晨宇（花花），於上周五起一連三日於香港中環海濱活動空間舉行「火星樂園」演唱會，三場均全場爆滿，合共吸逾六萬名觀眾支持，同時他亦是首位於香港舉行戶外樂園式演唱會的內地歌手，相當厲害。而是次的演唱會開啟了「日間音樂節」加「晚間演唱會」兩種獨一無二的新形式，演唱會下午4時開唱，每場總時長高達8小時，呈現出白天與夜晚兩種不同的極致音樂體驗。

人山人海。

此次「火星演唱會」是與奧運團隊合作，頂級舞台美術彰顯了音樂文化力量，花花對待每一場演唱會都力求創新與突破，不論是演出形式還是舞美設計都全力做到最好。而這種創新的「樂園式」戶外演唱會曾於2021﹑2023及2024年於不同城市舉行，包括今年在煙台海邊舉辦的日出演唱會，凌晨三點開唱，更於日出場改編了15分鐘加長版的《向陽而生》，盡顯對音樂的狂熱及用心。

舞台設計感十足。

是次來港在戶外開演唱會，花花在訪問時表示非常開心：「香港這三天的演唱會，我很激動也很興奮，每到一個新的城市開演唱會我其實都會有這個感受。雖然我是第一次來香港開演唱會，但是火星演唱會對於很多歌迷來說都很熟悉了，這是他們的「家」，所以現場大家還是一如既往地開心。」而當被問到有否享受香港美食時？他就表示將會嘗試：「演唱會前和演唱會這三天，除了在台上，我基本就是在休息調整狀態，就沒出去逛，演唱會結束後，有時間的話可能會去逛逛，再多嘗一嘗香港美食。」

花花造型突出。

造型百變。

此次的火星演唱會花花將一整套頂級舞美帶到香港中環，展現出唯獨屬於火星家園的音樂盛宴。主舞台超長「Cat Walk台」，27尺高鏡面單透材質「火焰山」，100米的「大火星環」，與現場舞台搭建、燈光等演藝設備相結合。而舞台工程負責人指今次演唱會曾遇到不少難題，包括香港的舞台結構的高標準及器材運送問題等，所幸最後亦成功解決。而經過數十次的調試和測試，使得舞台與場地環境融合展現最佳效果，打造出「海市蜃樓」的既視感。

舞台設計展現出火星感。

火星演唱會除了舞台突出之外，在服裝上花花亦花了了不少心思，他表示：「每一場的服裝造型都會不一樣，同一個城市每一天都有不同的造型。香港站一共準備了40多套服裝，做了很多定制款，每天下午場加晚上場一共是6套造型，下午場簡單輕鬆的造型搭配，而晚上場基本是每一部分換一套造型，與歌曲進行搭配。比如第一天開場的紅色流蘇造型是定制的，流蘇是純手工鈎針編織的。第一天《我》這首歌的時候穿的烈焰套裝也是特別定制的，褲子特意選了喇叭褲，想要更多摩登的感覺，第二天晚上的猩紅騎士釉面玫瑰花套裝，用了PET釉面立體花朵刺繡工藝，這種手工感很有實驗性，也是一次很特別的造型體驗。」而今次演唱會亦吸引了不少圈中人到場支持，就好像忠實粉絲鄧月平，她看得開心既興奮。