「牛雜妹」李亦喬愛犬遭狂噬入ICU　怒轟惡犬主人拒賠15萬醫療費

香港不少人都有養寵物更視為子女，牛雜妹李亦喬亦是其中一員，她的其中一隻愛犬貴婦狗Whiskey近日遭遇橫禍，被惡犬衝出來咬至大腸小腸等多處受傷大量出血更要入ICU，牛雜妹更氣憤指惡犬主人拒負責，決定法律行動追究！



「牛雜妹」李亦喬一向是愛狗之人。（IG：@monnie216）

「牛雜妹」李亦喬一向是愛狗之人。（IG：@monnie216）

牛雜妹李亦喬早前透露，愛犬Whiskey被一隻伯恩山狗突然衝前咬傷，大腸小腸等多處受傷並大量出血，手術後要在ICU觀察一星期令她憂心忡忡以淚洗面。當時Whiskey大量出血，血濺牛雜妹衣物令人觸目驚心：「醫生說牠情況非常差，身上出現的6、7個情況，任何一個都足以令其他狗致命，如果牠晚幾小時做手術也沒可能生存……」

「牛雜妹」李亦喬愛犬Whiskey遭遇橫禍。（IG：@monnie216）

「牛雜妹」李亦喬愛犬Whiskey遭遇橫禍。（IG：@monnie216）

「牛雜妹」李亦喬指醫生表示Whiskey傷勢嚴重。（IG：@monnie216）

「牛雜妹」李亦喬身上衣物全染血。（IG：@monnie216）

「牛雜妹」李亦喬身上衣物全染血。（IG：@monnie216）

Whiskey終於度過危險期返港，牛雜妹5月27日再發文透露進展：「現在的他還是不太能進食，排便也未達正常水平，會不自主的嘔吐，需要媽媽長期在身邊才能安心睡眠。為了讓他不受傷和安心，這2天我都一直陪在他身邊。」又指施襲惡犬的主人拒負責：「做錯事情，便應該承擔責任。當初口口聲聲願意負全責，聽到手術費需要10-15萬，便表示沒有能力負擔這麼多。我們只要求負責直到出院時的所有醫療費用，亦表示不介意分期付款，但依然拒絕承擔，甚至取消原本寫好的支票…難道我就應該為你的失誤和疏忽負上責任？作為母親，更應該要為孩子做好榜樣。」牛雜妹指將會採取法律行動追討一切的損失。

「牛雜妹」李亦喬愛犬Whiskey身上插滿喉管。（IG：@monnie216）

「牛雜妹」李亦喬愛犬Whiskey身上插滿喉管。（IG：@monnie216）

「牛雜妹」李亦喬愛犬Whiskey身上插滿喉管。（IG：@monnie216）