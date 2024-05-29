《東張西望》何伯何太公開爆五仔女欠款　斥大仔走數130萬最不孝

無綫（TVB）綜藝節目《東張西望》捧紅了何生何太，今日（29日）兩人再度接受節目訪問，身處羅湖於社交網開一小時直播，不足10分鐘，已有逾4000名觀眾進入直播。何太今次表示不想鍚鍚，擔心外再受外界非議。

《東張西望》連日來追訪何伯及何太，令到二人「聲名大噪」。(節目截圖)

何生在直播期間攞出筆記，逐個仔女數欠款。何生先力斥大仔買車買樓，欠下100多萬走數，「大仔何偉樑（音譯），2016年8月24號，攞咗我60萬，40萬支票，20萬現金。2016年3月24號，又取咗30萬買車，合共取咗我130幾萬。佢話咬糧畀返100萬我，但佢咬糧我打俾佢，佢話畀返50萬我，但佢唔聽我電話。」他再提起，每名仔女都攞了五萬，而二仔何偉文（音譯）裝修公屋時2023年取了他35萬，前後借了60多萬。

何伯之前開直播鍚新何太。(抖音截圖)

何生又爆料指：「二嫂同個孫都黑口黑面，唔睬㗎啦！喺西鐵見到打個招呼，都唔睬㗎啦！」指二仔又換了門鎖，不讓他取回物品，曾幫大女裝修屋企，大女如今卻稱要同他「攬炒」，激到何生要反面，「同佢哋斬晒欖㗎啦！」何生透露細女仍留有其前妻首飾，「好多金喺細女度，喺夾萬度，係前妻啲首飾，有成十兩金喺度呀！啲錢喺細嗰度鎖住晒啦！」何生稱仔女不讓他入屋，「上門撳鐘都唔開門，叫保安趕我走。」又謂要報警取回私人物品。

何伯何太開直播再力數仔女不孝。（抖音）

何生強調450萬是自己開裝修公司親手賺回來，「根本佢哋冇畀錢養過我，」他力數大仔最不孝：「最唔孝順就係大嗰個，反骨忤逆，攞我百幾萬走，呢頭買車，嗰頭抽籤買樓，抽唔到又唔出聲，自己又袋埋。」何生補充：「大仔攞60萬買樓，搭住我膊頭講：『好多老竇都做唔到好似你咁，一嘢攞60萬。』嗰陣就老竇。」何生爆料大仔是水警，有兩頭家。

（抖音）

何生投訴中新冠肺炎時「昏迷三日三夜，就嚟死」，仔女從未照顧，全靠新何太沒日沒夜照顧三日，「現任太太照顧我，搞到佢又中埋招。」新何太指爸爸是中醫，自己略懂急救知識，才將何生救出死門關。何生稱，仔女從未照顧親母，全是何生親自照顧，「2016年去世，照顧咗10幾年。」何生委屈稱：「前妻過世後，都冇一餐正經嘅飯食，一味都係食麵、米粉，計埋前妻喺病床嘅時間，孤孤單單都過咗成十幾年，全靠遇到而家個妻子，啱心水嘅，老竇搵到個咁好嘅老婆，佢哋點會照顧我，個個掛住返工。」新何太稱：「雖然佢而家係窮光蛋，但我哋都好幸福。」

搭膊頭好恩愛。（抖音）

新何太稱：「12年冇掂過女人，直至見到我。」新何太又指，今年2月23日曾拜祭何生亡妻，何生指：「佢買衣紙，前妻鍾意紫色衫，買紫色衣紙。」新何太又稱：「佢前妻仲多禮物添呀！」

何生稱：「之前450萬食利息㗎啫，而家息都唔俾我食。」他稱450萬仍由銀行保管，未到細女手，明天會與前往銀行追回450萬，身家寧捐出做善事都不會留給仔女，「聽日同銀行傾，唔得就去銀行總行示威，唔掂就到睬到佢掂。見銀行行長、董事長。一定要踩上去。」又稱要寄信給警務處處長、特首求公道。新何太又指，下星期一會開始直播帶貨，自食其力。