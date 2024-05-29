郭晉安離婚首現身稱仔女與他同居　被問是否曾挽留婚姻以34字回應

郭晉安今日（29日）以灰色西裝造型現身電視城出席《金式森林》造型暨拜神，這是他本月初宣布與結婚18年的妻子歐倩怡離婚首次露面會見傳媒。他接受訪問表示：「大家都已經適應咗，其實佢哋（兩個小孩）一早知都冇乜嘢，佢哋都好聰明，我都好慶幸有兩位好體諒我哋家庭嘅小朋友！」

郭晉安今日（29日）以灰色西裝造型現身電視城出席《金式森林》造型暨拜神。（葉志明攝）

講到與前妻的關係改變會否彼此的相處「會舒服啲」，他說：「又唔可以咁講，生活嘅認識改變咗，我比佢哋嘅始終都係一份愛，無論我哋住嘅環境改變，但係我哋大家嘅相處，我會認為我哋嘅關係會越嚟越加深。」他繼續指現階段小朋友是跟他同居，並透露：「當然我哋一早傾好咗，佢哋都好明白。」

郭晉安宣布與歐倩怡離婚首次露面會見傳媒。（葉志明攝）

談到為什麼經歷兩年時間才公布離婚消息，他坦言：「唔係揀嘅，大家都覺得有適合嘅時間。」有指是因為前妻因為升學的緣故影響婚姻關係，他回應：「好難話係單一嘅原因去決定。」提到還有許多有關離婚的傳言，他直言：「呢啲都係傳言，我哋做娛樂圈都習慣咗有好多流言蜚語，都要去適應。」被問到現時與前妻的關係，他說：「朋友，始終佢都係兩個小朋友嘅媽咪。」至於有否曾經挽留過婚姻關係，他表示：「呢個問題好難去講，因為係我哋嘅私人事，都過咗一段時間好難再從頭去講呢件事。」

郭晉安指與歐倩怡彼此一早已經有溝通好，兼且透露自己八月會陪兒子去英國。（葉志明攝

提到新劇即將與陳曉華合作演「忘年戀」，他說：「算係一個好成功嘅轉型，我都要去面對同埋接受我要去做阿爸嘅角色，之前都有嘅譬如《回歸》做個有兩個仔嘅阿爸，所以都有呢個經驗。只不過係我過咗一段時間冇返嚟拍劇。」講到如何與陳曉華培養感情，他表示：「佢啱啱都有同我講有好多嘅諗法。」至於有關於拍劇的事前準備功夫，他說：「其實我日日都喺屋企煲劇算唔算係準備功夫，反現在得閒就睇好多唔同類型劇集，以前就冇咩時間睇，現在都會睇返自己嘅劇！」他繼續指這次拍劇感到十分緊張，並表示：「好多演員都未識得晒，好似一個新人！」他透露八月份即將會陪伴兒子去英國準備升學。