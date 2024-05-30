前TVB綠葉曾嘆出糧少唔夠生活要借錢　公開當年人工︰真係1000蚊

現年46歲的前TVB藝人羅天池在2015年離巢後，近年專注武術發展。羅天池2001年大學畢業後就加入TVB，出道作是《皆大歡喜》，兩年後才報讀藝員訓練班，早期飾演的角色都是閒角，其後他參演了多部處境劇，包括《畢打自己人》、《天天天晴》等，當中在《愛．回家》中飾演的「黃茂登」學歷不高但為人有義氣，深得觀眾歡心。近年羅天池不時拍片大談過往拍劇的點滴，日前他就拍片公開自己當年在TVB的人工：「看到最後才知道，TVB演員的真實收入真相在這裏！」

羅天池在2015年離巢後，近年專注武術發展。（IG@lawtinchi）

羅天池在《愛．回家》中飾演的「黃茂登」學歷不高但為人有義氣，深得觀眾歡心。（YouTube影片截圖）

不時聚會。（IG@lawtinchi）

羅天池拍片公開自己當年在TVB的人工。（影片截圖）

大爆料！（影片截圖）

第一個月人工。（影片截圖）

只有1000蚊。（影片截圖）

羅天池在片中透露：「我啱啱入TVB，第一個月人工係1000蚊，你冇聽錯，真係1000蚊！點解呢，因為嗰陣時我哋讀訓練班，頭三個月每個月就係得1000蚊嘅啫。跟住我哋上課啦，學點樣演戲啦，跟住第四個月我哋就開始做實習，開始做『茄喱啡』，我哋要演繹好多唔同嘅角色啦，之後我哋冇問題，導師覺得你可以，行為良好，冇早退冇遲到，就會合格，合格之後呢你就會得到TVB合約一份，跟住呢你就會每個月人工係6000蚊，咁你覺得呢6000蚊喺香港夠唔夠使呢？」

報讀藝員訓練班。（影片截圖）

學演戲。（影片截圖）

之後做「茄喱啡」。（影片截圖）

畢業後簽約TVB。（影片截圖）

人工變6000蚊。（影片截圖）

羅天池曾坦言TVB的人工並不夠他生活：「嗰段時間出糧出好少，非常少都係出底薪，冇晒錢，我揸電單車都唔知點出門，真係1蚊都冇，我唔係講笑真係1蚊都冇嗰種狀態。」他更自爆曾因冇錢交隧道費直接衝過收費站：「一衝出去就嘟嘟聲，唯有衝到過去問Candy（張雪芹），佢借咗200蚊畀我。拍完幾場戲，我就返去交返啲錢。嗰幾蚊雞，冇就係冇。」羅天池曾開過酒吧和製作公司，但均失敗收場，令他陷入低潮：「真係低谷到會畀人追債，會好頭痕點樣撲水，亦都有朋友決裂好多嘢發生。」不過精通搏擊、空手道、泰拳等的羅天池，近年已轉型做動作導演，曾為多部電影擔任武指，包括黃子華投資兼自編自導自演的賀歲片《乜代宗師》、ViuTV劇集《詭探》等等。

羅天池曾坦言TVB的人工並不夠他生活。（影片截圖）

只有底薪。（影片截圖）

羅天池精通舞獅、搏擊、空手道、柔道、飛刀、泰拳同MMA，亦曾在巴西柔術比賽上奪冠。（IG@lawtinchi）

羅天池曾為多部電影擔任武指，包括黃子華投資兼自編自導自演的賀歲片《乜代宗師》。（IG@lawtinchi）

兩人早於2007年拍攝TVB劇集《奸人堅》時結緣。（微博圖片）

羅天池同圈中好友去捧金剛場。（IG@lawtinchi）