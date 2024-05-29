顏國樑逝世｜遺孀霍潔貞首談身後事安排　大體老師遺願因一事有變

在處境劇《香港81》飾演「陳積」的資深演員顏國樑，近年患上「鱗狀細胞癌」 ，儘管積極抗病，但周六晚上（25日）終因肺炎引致呼吸急促辭世。他與太太霍潔貞相愛逾40年，直至前年才註冊結婚給予名份，鄧英敏曾問顏國樑：「潔貞跟咗你41年，仲未正式結婚喎，你有冇咩說話想同潔貞講？」顏國樑則似有些不好意思說：「同佢41年，一年一句，都41句。我而家改咗脾氣，大家都幾廿歲，佢仲要服侍我，如果我仲將啖氣發落佢度，佢會更加難受，更加辛苦，不論有病冇病，兩公婆要相敬如賓。」

顏國樑與太太霍潔貞相愛逾41年，但前年才結婚。（TVB）

而鄧英敏昨晚（28日）在自己的YouTube頻道為顏國樑舉行網上追思會，請來甄懋強、徐遇安、李岡龍、鬼塚做現場嘉賓，亦訪問了「順嫂」梁葆貞、「大姐明」林建明、薛家燕、丁羽等講感受以及分享與顏國樑的相處點滴。

近年患上「鱗狀細胞癌」的顏國樑，曾昏迷15日住ICU，雖然積極抗病，但近日終因肺炎引致呼吸急促辭世。（資料圖片）

鄧英敏昨晚（28日）在自己的YouTube頻道為顏國樑舉行網上追思會。（YouTube@老友鬼鬼）

鄧英敏指顏國樑患病以來，雖然痛苦，但冇怨過半句，一直都非常積極。（YouTube@老友鬼鬼）

追思會尾聲，顏國樑遺孀霍潔貞亦接受了鄧英敏電話訪問，開腔交代自己的心情以及身後事安排。霍潔貞指現時心情OK，是有點沉重，透露顏國樑確實有脾氣、不擅表達愛意，但霍潔貞都絕對感受到對方疼錫自己。她又指顏國樑很愛沖茶飲，家中有幾百個茶壺，只要自己想飲茶，對方就會沖。

追思會請來甄懋強、徐遇安、李岡龍、鬼塚做現場嘉賓。（YouTube@老友鬼鬼）

講到身後事安排，她說：「其實開始緊㗎啦，今日我就同殯儀嗰邊初步接觸，希望以佛教形式，日子各樣嘢未定，因為要攞咗死亡證先，一路進行緊。」顏國樑早認為生老病死無可避免，最重要是死得有意義，亦希望對社會有貢獻，因此早在十多年前他已簽捐贈信，希望死後做「香港大學李嘉誠醫學院」的大體老師，但霍潔貞就透露安排或有變數，她表示：「我今日打過電話去大體老師嗰邊，但係答覆就係佢嘅磅數190幾，但係佢哋收嗰個遺體要低過180磅，所以佢應該拒絕咗我，但係佢同我講可以試吓無言老師，嗰邊睇吓可唔可以接收。我都打咗去嗰邊，嗰邊都話可以畀啲資料佢，睇吓佢哋會唔會接收，但係喺我心目中，做唔做到老師都唔緊要，最緊要佢本身個心願想咁做，或者佢OK，就做，做到就做，做唔到都唔緊要。」

遺孀霍潔貞在電話訪問中，透露顏國樑因體重超出標準，被拒當「大體老師」，但港大建議他可以做中大的「無言老師」。（資料圖片）

被問有什麼說話想同老公講，霍潔貞說：「我以佢為榮，好簡單。最主要我覺得佢好正面、好勇敢、好堅強、好樂觀，呢個真係好叻。」她透露顏國樑過世前兩日的軼事，指原本醫生禁食，到入院第四日因為好恨食嘢，霍潔貞就請求醫生。她續說：「我同醫生講，可唔可以畀佢食糊仔，醫生應承咗，第二朝佢真係好犀利，佢先食醫院個早餐，又食火腿通粉、雙蛋，飲埋杯咖啡飲埋杯奶，食兩條麵包，夜晚飲埋湯，再食麵包。佢好開心，嗰日就係佢臨走前兩日。因為佢真係好鍾意食嘢，佢好開心同我講，所以好㗎，我覺得佢好正面，唔諗咁多嘢，有得食就盡情享受。」