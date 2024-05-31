43歲天王前妻近況曝光轉行做導師 走出兩次婚姻失敗狀態性感絕佳
撰文：張寧兒
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現年43歲的名模樂基兒（Gaile）與天王黎明於2008年結婚，2012年離婚。後她於2017年與食品大亨朱智豪（Ian）再婚，育有一子Hunter，去年3月再度離婚，兩人共同撫養囝囝。樂基兒離婚後愈來愈靚，除了發展演藝事業外，今年原來已轉跑道做靜修導師，尋找心靈平靜。
身處峇里島的樂基兒近日在社交網分享短片，片中樂基兒與兩位靚女運動拍檔一起宣傳5日4夜的靜修營，樂基兒發文道：「多麼希望參加的人在巴厘島上享受5天4夜的靜修，可以遠離生活的喧囂，得到一個重新連結真我的機會。真的好期待這趟旅程幫助大家深入滋養心、身、靈，一齊探索和蛻變。」並標籤「心靈之旅」、「自我探索」、「療癒」。
樂基兒穿上超Deep V連身泳衣，大曬健美性感身材。樂基兒洋溢安穩微笑，看來已重獲心靈平靜。當年外界對樂基兒與黎明離婚原因有甚多揣測，如不慎小產激嬲黎明、床照曝光第三者介入等等，後樂基兒出面否認傳聞，談到被傳收黎明遊艇和豪宅而被斥貪錢時，樂基兒更當眾委屈落淚否認曾收重禮。至於第二段婚姻結束後，樂基兒受訪解釋稱與朱智豪因時間問題分開，如今已走出傷痛並學識感恩。