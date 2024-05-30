顧客投訴AEON背景音樂難聽建議禁播MIRROR張敬軒　本尊10字回應

百貨公司AEON設有留言板讓顧客表達意見，而店長亦不時親自手寫回覆。近日有網民就表示，從其中一間分店的留言板所見，有顧客對AEON播放的歌曲很有意見，他以一手稚氣筆跡寫下：「我個人認為店內嘅music十分之難聽，請以後唔好再play（播放）尹光先生、MIRROR、MIRROR成員、張敬軒先生嘅歌。建議Play嘅歌星：車銀優或男團ASTRO啲歌（K-pop），希望下次再次來臨購物的時候能聽到本人建議嘅歌星/男團（ASTRO）嘅歌曲！」他還叮囑店長記得回覆及貼出其意見。

字體稚氣的顧客投訴AEON播太多MIRROR、尹光和張敬軒的歌，原本還寫錯了張敬軒做張敬「謙」，他建議播韓團Astro和車銀優的歌，意見獲店長親自回覆。（Aeon）

顧客指不想聽到MIRROR歌曲。（資料圖片/梁碧玲攝）

尹光都俾人燒埋一疊。（資料圖片/梁碧玲攝）

張敬軒竟然都俾人嫌難聽？（資料圖片/葉志明攝）

該顧客認為，應該播車銀優及其男團ASTRO的歌。（IG@eunwo.o_c）

店長亦回覆了這位顧客的留言，感謝其意見，並說：「就閣下的建議，本人與負責選擇店內背景音樂的同事作出反映。日後，我們會繼續搜羅不同類型歌曲，以提升顧客購物體驗。謝謝！」而同場另一張留言亦顯示，有顧客要求播洪嘉豪的歌，並強烈推介《黑玻璃》。

同一間店，另有客人就推薦店長播洪嘉豪的歌。（網上圖片）

網民就此亦議論紛紛，有人說：「只要唔播MIRROR就得」、「我呢排喺荔枝角成日聽到鋼之鍊金術師日文動畫主題曲，好驚喜又好鍾意喎！」、「要求播佢想播嘅歌冇問題。不過，佢冇權禁止商店播其他歌手嘅歌咁霸道，呢樣就唔關佢事喇」、「應該播帝女花、鳳閣恩仇未了情」、「佢要嘅係韓國歌？日本公司要播韓文？」、「你嚟買嘢定嚟聽歌？上youtube聽飽去啦」更有人搞笑問可否幫另一間超市「DONKI」的歌曲。

網民就此留言議論紛紛。（fb@Aeon channel）

雖然顧客的留言不止針對張敬軒一位，但事件傳開後，張敬軒都轉貼了報道，並說：「自我檢討中，要做得更好」確實相當謙虛大方！

張敬軒都得悉自己的歌曲被顧客嫌棄，但大方回應。（IG@hinscheung）