66歲關菊英曾傳病重多次出入醫院 　罕現身《溏心風暴》團隊RE U

劇集《溏心風暴》系列，當年創下高達50點收視，成港劇最高收視紀錄，當中多位演員都因此人氣再急升，飾演SA姨獻唱主題曲《講不出聲》的關菊英，更再度翻紅。66歲關菊英近年曾傳出病重消息，最近罕現身與《溏心風暴》團隊RE U。



當年《溏心風暴》大細契嗌交真係好好睇﹗（網上圖片）

關菊英因《溏心風暴》而翻紅。（資料圖片）

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1990年初關菊英移民加拿大並退出演藝圈。2000年代回流香港電視界，2007年接拍無綫電視劇《溏心風暴》，首次飾演反派「細契」，連帶主題曲《講不出聲》均大受觀眾歡迎，並乘著此劇餘威，於2007年8月舉行首次紅館個人演唱會。近年關菊英甚少露面，2019年曾有傳她身體欠佳，又多次被拍到進出醫院令人擔憂。今年3月時曾貴氣現身賀陳淑芬生日。

今年３月關菊英拎20萬 Hermès手袋現身陳淑芬晚宴，非常貴氣！（葉志明攝）

好風騷！（葉志明攝）

5月30日梅小青於IG分享聚會合照，再次與《溏心風暴》團隊見面：「🙏感謝「溏心老友記」的祝賀和共聚🎊🙏感恩在家豪哥和我的職場中曾與敬業樂業的各位合作🤝🙏感恩大家在香港電視史上成就了美好的一頁🥰🙏更感恩我們的友誼長存🤝常常互相問候與共聚💞令開心的生活更添姿彩🎉除了感恩還是感恩🙏」見到神隱多時的關菊英亦有出席，面色紅潤笑得燦爛，與同性密友Willy齊現身，黑白配相當有默契。

梅小青於IG分享與《溏心風暴》團隊聚會照片，神隱多時的關菊英，與同性密友Willy齊現身。（IG：@muisc927）

梅小青於IG分享與《溏心風暴》團隊聚會照片，神隱多時的關菊英，與同性密友Willy齊現身。（IG：@muisc927）