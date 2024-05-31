甄妮暗諷何太「什麼貨色」　怒轟《東張西望》：TVB可以收工啦

連日來無綫（TVB）節目《東張西望》，連續迄式追訪何伯閃娶年輕逾30歲的內地婦成新何太，與子女反目一事，成為全城熱話。「樂壇風紀」甄妮原來都有留意，但始乎不大滿意，更連環發文怒斥《東張西望》及新何太：「一上街就丟他她臭雞蛋看妳再囂張。不用給臉，連『東張』一起丟，助肘（紂）為虐，拒看。」



何伯何太粉絲群開火 爆粗口狂鬧黑粉：你飲湯補死

《東張西望》連日來追訪何伯及何太，令到二人「聲名大噪」。(節目截圖)

何太在深圳開直播，何伯在中途搶咪大爆仔女私隱。(節目截圖)

何伯何太開直播再力數仔女不孝。（抖音）

甄妮過去幾日都有跟網民互動談及李龍基、黃家駒墓碑被毀及何伯新何太，她留言說：「由破壞墓碑及基生和何氏三件駭人事件中，結果共通點：大紅大紫，街知巷聞，風生水起。」5月31日凌晨又在社交平台出Post，不點名暗嘲新何太「什麼貨色竟能把香港搞得天翻地覆」。

甄妮都有留意《東張西望》追訪何伯何太。（甄妮FACEBOOK）

甄妮發文暗諷何太。（甄妮FACEBOOK）

甄妮繼續在留言回應：「開年至今天，已有二例，都是大陸女子，香港老男人，皆成功上位，大紅大紫。恐怕已有一堆女人排隊，效法來港發財，香港真是個超級福地！I❤️Hong Kong！」又表示︰「沒天良鬧事的人，上位全都賺得樂陶陶，有良心的香港人卻仍然是剩得苦哈哈，社會現象扭曲的嚇人。」甄妮又公開鬧無綫「TVB可以收工啦！江郎才盡，一上街就丟他她臭雞蛋看妳再囂張。不用給臉，連『東張』一起丟，助肘（紂）為虐，拒看。還有人要與他們合照打卡，太變態了！助長歪風！」

甄妮怒轟TVB《東張西望》追訪何伯何太。（甄妮FACEBOOK）