千禧爆紅女歌手素顏生圖曝光驚人狀態　曾憑一曲橫掃樂壇頒獎禮

現年39歲的鄭融，於2003年出道，不知不覺已經出道21年。家境不俗的她曾透露，小時候父母上班後，就只有愛犬和傭人陪她，故參加很多課外活動豐富生活，且早已學習了獨立。去年她曾曬出自己的住家菜，不慎曝光其海景豪宅。鄭融於2006年憑其首本名曲《紅綠燈》極之受歡迎，更橫掃香港樂壇四大頒獎禮歌曲獎，2008年與周柏豪合唱的《一事無成》則成為香港具代表性的合唱歌曲之一，這兩首經典金曲成了一少香港人的集體回憶。日前有網民就於街頭偶遇了鄭融。

鄭融。

鄭融「騰騰震」解辣，呢個方法真係聞所未聞。

鄭融在訪問中率先透露新歌的製作班底。（葉志明攝）

該名網民於社交網分享了他日前在街頭偶遇鄭融的短片，以」她的一首《紅綠燈》唱出了多少人的心聲？」為題，寫道：「18年前她的這首歌感動了多少人。2006年，歌手#鄭融 推出了#紅綠燈 這首歌，表達了人在生活或愛情中的選擇時，可能會遇到的突然變化，讓人措手不及。」還配上了這首歌做背景音樂，即時勾起了不少網民的集體回憶。片中鄭融一身便服打扮，戴上cap帽素顏現身，由於她出名生得嬌小，所以從她的身形也頗容易認出來。有網民驚嘆她狀態好，這樣看來完全不似已經39歲，也有網民的焦點落在她的身高之上，驚訝表示她看似只有145cm高。

鄭融被偶遇生圖。(小紅書)

鄭融被偶遇生圖。(小紅書)

鄭融被偶遇生圖。(小紅書)