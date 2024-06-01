前經理人余毓興新歌疑鬧張栢芝指有人自喻狗　4000萬救濟反被背叛

張栢芝出道至今26年有多，多年來她先後曾與朱永龍、向太陳嵐及余毓興三位合作。眾所周知，張栢芝與向太陳嵐自分別後關係都不算好，而向太陳嵐亦曾公開表示，指張栢芝講大話成癮，而影視大亨向華強亦表示過向太對栢芝深感失望，且公布永不錄用。日前張栢芝前經理人之一的余毓興出了一首新歌《以犬之名》，有網民指歌詞疑是控訴張栢芝的不是。



余毓興出新歌《以犬之名》疑鬧爆張栢芝。（截圖）

有傳媒訪問余毓興有關歌詞的意思，他坦言歌名「犬」一字藏了一段故事。他坦言，2011年他決定幫助張栢芝度過難關，雖然當下認為是正確的行為，但現在回想卻令他感到失望，覺得愚味。他說，至今也記得當日情景，也清楚記得當日對話，但由於當中涉及重量級人物，所以暫時不便透露更多細節。新歌《以犬之名》沒有指名道姓，但就有不少網民猜測，疑似是指張栢芝。

余毓興曾與張栢芝合作一段時間。（視覺中國）

不過，他就透露當時「有人」不惜自喻是一頭忠誠的狗，以便贏得他的同情和信任。他直言因為「有人」以狗的忠誠做為誓言表忠，而令他心軟，在三天之內決定支付4,000萬簽約定金，以救「那個人」於水火之中。

《以犬之名》歌詞節錄：

你說你就是一條狗

以狗的忠誠為由

你哭倒在我腳下乞求不放手

已一無所有等我去解救

你說你就是一條狗

一條忠心不二的狗

你會賴在我身邊不走 趕也不走

我竟相信了你的醜陋

張栢芝在17，18歲就已經入行。（《白蘭》電影劇照）

張栢芝近年長居內地發展。（節目截圖）

訪問中，余毓興又透露當年與張栢芝簽約的細節，在公布簽約張栢芝之前，蕭若元曾在網上公開表示張栢芝為人反骨，並預言如果余毓興與張栢芝合作，將來必會對簿公堂。結果「燈神」破巧，真的被蕭若元講中！回想與張栢芝合作的經歷，余毓興直言是「感到失望，憤慨」，訪問中他以「過河拆橋，忘恩負義」形容張栢芝為人，他表示如果有朋友在難關之中出手幫助，理應感恩，可是張栢芝卻反其道而行。余毓興也表示，現時他只想取回4,000萬簽約定金和賠償。在2011年，4,000萬實在不少，也是他的血汗錢，亦迫於無奈會有法律行動。

余毓興與張栢芝合作關係並不愉快。（視覺中國）

余毓興與張栢芝合作關係並不愉快。（視覺中國）

據余毓興的入稟狀，他與張栢芝於2011年簽訂為期8年的《全球獨家經理人合約》，余毓興先支付4000萬港元片酬予栢芝，要求須演4部指定電影。2012年5月余毓興再與張栢芝簽訂兩套電影合約，余毓興預支276萬港元片酬給她，惟張栢芝未有履行電影合約及違反經理人合約，余毓興決以法律追向她追討公司損失。

2020年，余毓興亦曾與張栢芝爆出合約糾紛

張栢芝被指未按安排拍電影 被經理人余毓興追1276萬片酬

原告為余毓興、AEG Entertainment Group Limited，被告為張栢芝。

入稟狀指出，余在2011年7月10日與張簽訂了《全球獨家經理人合約》，據合約內容，余會擔任張的全球唯一經理人8年，余同意向張支付4000萬元，作為4部由余替張接拍的電影片酬。

指張答應拍兩片及已收276萬

另外，余及張亦在2012年5月16日，簽訂《張柏芝兩部電影片約合約》，張答應出演兩部電影，而余則向張支付276萬元。雙方亦在2014年7月中簽訂《全球獨家演藝經紀協議（補充合約）》，以取代2011年的經紀合約。

自2015年起違約

不過，張卻未有根據電影合約出演有關的2套電影，要求張歸還276萬；張亦自2015年5月底起違反經紀合約，原告於是向她追討1000萬片酬，以及要求她交代2015年5月至2019年7月9日所有與演藝事業相關的收入。

案件編號：HCA1227/2020