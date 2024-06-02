AV女優河北彩花襲港生圖曝光　爆最愛成熟男：曾經同大29歲嘅拍拖

日本AV女優河北彩花（河北彩伽）襲港！今日（6月2日）河北彩花（河北彩伽）到港出席首個香港粉絲見面會，吸引了近150名粉絲「課金」入場見面。

河北彩花（河北彩伽）到港出席香港粉絲見面會。（陳順禎攝）

香港粉絲見面會坐滿河北彩花（河北彩伽）的粉迷。（陳順禎攝）

河北彩花（河北彩伽）接受《香港01》訪問時，被問到為何選擇以「Our Wedding」做主題粉絲見面會時她回答：「因為今次係第一次嚟香港同大家見面，所以想一個特別啲主題。」是不是對結婚有憧憬？她說：「以前都享受一個人生活，但係最近覺得兩個人相處嘅話，嗰個時間都會好幸福。」

河北彩花（河北彩伽）生圖流出，真人皮膚超靚。（陳順禎攝）

問到有沒有喜歡的人時，河北彩花就顯得有些害羞，說道：「之前都有覺得幾好嘅人，但係都冇乜特別，希望可以好快出現一個好嘅人。」她又表示，自己喜歡穩重、成熟的男性，同時她透露曾經與「年上」男性拍拖，說道：「外形有冇要求？我有一個諗法，就係年紀比我大很多，會令我安心。等等⋯有經驗的曾經有一個比我大29歲的男性拍拖。」

河北彩花（河北彩伽）好靚女。（陳順禎攝）

現時有不少AV女優都退役或轉型做演藝人，問到她有沒有相關考慮時，她回答：「我係2021年復出，嗰時我都諗過三年之後退役，因為今次復出之後有好多機會去海外見粉絲，呢度好多粉絲都想見到佢多啲，所以我暫時都冇呢個諗法。」