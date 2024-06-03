TVB宣布推出《新聞女王》姊妹篇？　竟由呢位30歲上位小花做女一

《新聞女王》去年上映後大受好評，萬眾期待的續集已敲定開拍。惟近日無綫（TVB）在內地社交網卻突然宣布上映《熱點女王》，竟由這位年紀輕輕的氣質小花做女一，連視帝馬國明及陳茵媺都只是陪襯？

《新聞女王》大受歡迎。（《新聞女王》微博圖片）

日前TVB突然在官方微博及埋堆堆宣布「《#熱點女王# 》官宣定檔！」新戲將在本月6日上映，由《新聞女王》上位小花何依婷主演，而「最佳女配角」陳自瑤、小生林正峰、袁偉豪均擔任主演；《新聞女王》男主角馬國明、陳茵媺、蔡潔則客串演出。而各演員亦在各自內地社交網發布宣傳片，估計該戲同為傳媒界職場劇，不過角色名則改頭換面。而該宣傳片只在內地社交網發布，各演員常用的香港社交網則不見有宣傳。

TVB突然在微博官網宣布《熱點女王》定檔。（微博）

埋堆堆亦有宣傳。（微博）

《熱點女王》由《新聞女王》上位小花何依婷主演，而陳自瑤、林正峰、袁偉豪均擔任主演；馬國明、陳茵媺、蔡潔則客串演出。（微博）

TVB推出宣傳片後，不少網民都留言問該戲是否為《新聞女王》續集，又有人好奇是否為姊妹篇。有香港網民則在討論區留言，發文問TVB是否打算進攻內地網劇行列，並有人留言指該劇上映得無聲無息，「完全無聽過呢套劇」、「內地化妝品牌冠名，又好似係商品宣傳咁。不過奇在有份演出的都好似冇提過咁」。今次亦網民大讚TVB揀啱何依婷做女一，「何依婷是TVB近年難得出產的一線靚旦了。」

何依婷做女一。（抖音）

陳自瑤。（抖音）

馬國明今次是客串演出。（抖音）

林正峰是主演。（抖音）

袁偉豪。（抖音）

陳茵媺。（抖音）

蔡潔。（抖音）

估計又是傳媒界職場劇。（抖音）

何依婷（IG@reginahyt）

何依婷（IG@reginahyt）

劇照已經出埋。（微博）

不少內地網民留言好奇新劇。（抖音）