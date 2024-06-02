前經理人疑出歌影射自喻做狗　張栢芝四點聲明還擊斥嚴重不實

張栢芝出道至今26年有多，多年來她先後曾與朱永龍、向太陳嵐及余毓興三位經理人合作及反目，其中她與余毓興更對簿公堂，對方不但向她索償4,000萬簽約定金和賠償，日前余毓興推出自己唱作的新歌《以犬之名》，內容更令人猜測到主角是對張栢芝。而余毓興受訪時，亦向傳媒大數張栢芝不是。

張栢芝與前經理人余毓興反面收場。（VCG）

《以犬之名》歌詞節錄：



還是我道行不夠

明知你演技一流

黑歷史比書還厚

以犬之名為誓太牛



誰比你臉皮厚

說謊不眨眼眸

連狗都會害羞 緊皺著眉頭

搖頭又擺尾去扮乖 再反咬一口



你說你就是一條狗

以狗的忠誠為由

你哭倒在我腳下乞求不放手

已一無所有等我去解救



你說你就是一條狗

一條忠心不二的狗

你會賴在我身邊不走 趕也不走

我竟相信了你的醜陋



張栢芝前經理人余毓興近日發布自己唱作的歌曲《以犬之名》，內容指有人直認自己是一條狗。（小紅書）

有傳媒訪問余毓興有關歌詞的意思，他坦言歌名「犬」一字藏了一段故事。他透露，2011年他決定幫助張栢芝度過難關，雖然當下認為是正確的行為，但現在回想卻令他感到失望，覺得愚昧。他說至今也清楚記得當日情景和對話，但由於當中涉及重量級人物，所以暫時不便透露更多細節。余毓興說，當時「有人」不惜自喻是一頭忠誠的狗，以便贏得他的同情和信任，令他心軟並在三天之內決定支付4,000萬簽約定金，以救「那個人」於水火之中。

余毓興向傳媒表示，「有人」不惜自喻是一頭忠誠的狗，以便贏得他的同情和信任，令他心軟並在三天之內決定支付4,000萬簽約定金，以救「那個人」於水火之中。（VCG）

訪問中，余毓興對於與張栢芝合作的經歷形容是「感到失望、憤慨」，並以「過河拆橋，忘恩負義」形容張栢芝為人，他表示如果有朋友在難關之中出手幫助，理應感恩，可是張栢芝卻反其道而行。言談間，余毓興透露「燈神」蕭若元一早講過張栢芝為人反骨，預言他日兩人勢必對簿公堂，結果真的被「批中」。

余毓興對張栢芝的評論是「過河拆橋，忘恩負義」。（VCG）

今日（2日）傍晚，張栢芝工作室終於發聲明回應，斥余毓興發表的言論均為虛假，嚴重不實，惡意中傷，不論是歌曲及採訪內容皆對張栢芝構成惡劣影響。張栢芝的聲明有四點，原文如下：

「一、由2011年開始，張栢芝女士的唯一經理人是香港新亞洲娛樂聯盟集團有限公司（下稱：新亞洲公司）。新亞洲公司於2013年8月21日被香港法院頒令清盤，余毓興此前自行退出新亞洲公司。有關的訴訟正在香港法院進行中。



二、2014年7月14日，余毓興偽造公章以張栢芝女士經紀人名義擅自对對外簽約，張栢芝女士已針對該涉嫌違法之行為發出律師函。



三、此次余毓興的行為已嚴重侵犯張栢芝女士的名譽權。本工作室以及張栢芝女士已委托律師事務所全權處理，並將針對小紅書賬號「余生相伴」（小紅書號：26561532834）的涉嫌侵權行為進行起訴，要求該賬號的注册主體承擔公開賠禮道歉、賠償損失等法律責任。



四、本工作室正告相關主體（包括但不限於：網絡用户、自媒體、媒體等）立即删撒並停止傳播包含詆毀、誹謗内容的涉嫌侵權歌曲、言論，誠望相關網絡平台亦應積極履行網絡平台監管義務，及時屏蔽、删撤相關涉嫌侵權内容，以避免損害後果進一步擴大。如相關主體怠於删撤或繼續傳播涉嫌侵權内容，本工作室以及張栢芝女士將進一步採取訴訟維權措施，堅決維護張栢芝女士合法權益。」



張栢芝發聲明斥前經理人余毓興中傷自己。（VCG）

張栢芝工作室聲明全文。（微博）

據余毓興早年的入稟狀，他與張栢芝於2011年簽訂為期8年的《全球獨家經理人合約》，余毓興先支付4000萬港元片酬予栢芝，要求須演4部指定電影。2012年5月余毓興再與張栢芝簽訂兩套電影合約，余毓興預支276萬港元片酬給她，惟張栢芝未有履行電影合約及違反經理人合約，余毓興決以法律追向她追討公司損失。

案件編號：HCA1227/2020