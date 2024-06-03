「老翻林峯」爆TVB藝員合約改革　自由接Job：想仿效台灣電視台

河北彩花（河北彩伽）今日（02/6）到港出席首個粉絲見面會，吸引到不少粉絲到場。TVB節目《福祿壽訓練學院》學員之一的「老翻林峯」鄭詠謙亦是座上客，但不是指他買飛入場，而是他受邀成為粉絲見面會的主持。



鄭詠謙擔任河北彩花（河北彩伽）粉絲見面會司儀。（陳順禎 攝）

「老翻林峯」鄭詠謙接受《香港01》訪問時說，做司儀之前幾晚已做足功課兼預先熟習了河北彩花（河北彩伽）以往的作品。記者問道，知不知道她最新的一套作品的資料，他就回答：「會着學生look嘅！好期待！」他表示，在粉絲會之前已預先「溝通」了，表示以YouTube頻道成員之一的身分與河北彩花（河北彩伽）做訪問及聊天。

鄭詠謙擔任河北彩花（河北彩伽）粉絲見面會司儀。（陳順禎 攝）

鄭詠謙擔任河北彩花（河北彩伽）粉絲見面會司儀。（陳順禎 攝）

鄭詠謙說：「都有啲感動，我氹到佢開心。都係做一啲情景題，例如做佢男朋友點做之類。」還表示訪問之中有「親密接觸」：「掂到隻手一下啫，精神晒！呢啲梗係即刻自肥啦！」

鄭詠謙坦言TVB正與他傾談另一種合作模式。（陳順禎 攝）

鄭詠謙透露，《福祿壽訓練學院》播到第12集就結束，之後6月尾就會拍攝最後一集。他說：「內容唔講得，但係可以講係一個逆襲！」問到會不會簽約TVB，他就爆出一個秘密，原來他本來就是TVB簽約藝人。他更表示，現時TVB方面考慮仿效其他電視台做法，與藝人簽另一種藝員合約。

他說：「佢哋而家都同我傾緊一啲唔同嘅合約。（由一騷藝員合約轉正式？）我不嬲都係正式嘅，係佢哋有啲唔同嘅方向同我簽，因為TVB而家有少少想仿效台灣電視台嗰款，唔同藝員可以去其他地方自由工作。係呀!而家應該係邁向呢個方向去做。因為我除咗TVB之外，出面仲有其他司儀，平台咁。（講咗TVB秘密出嚟，唔驚樂小姐嬲？）哦，呢啲都唔係秘密嚟，其實。」