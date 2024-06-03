姜濤領軍跳神曲《晚安大小姐》　紅過羅湖衝上微博熱搜：肥得流油

MIRROR 十二子不時會在社文網，來點期暑限定小隊表現，繼「外星三少女」後，Mirror又有新小分隊，姜濤、Frankie、Jeremy大跳韓國爆紅《晚安大小姐》，片段更紅過羅湖，在微博掀起討論熱。



MIRROR十二子日前出席KKBOX活動演出。（資料圖片）

MIRROR十二子日前出席KKBOX活動演出。（資料圖片）

姜濤心情勁靚。（資料圖片）

日前，Mirror成員姜濤、Frankie及Jeremy組成「米姜皮」翻跳韓國最近大熱的《晚安大小姐》，姜濤在片中更一起「呀咧呀咧」，表情豐富賣萌，並表示：「第一眼睇到隻舞就愛上了！第一次搞埋呢啲嘢」

姜濤、Frankie及Jeremy組成「米姜皮」翻跳韓國最近大熱的《晚安大小姐》。（IG：KEUNG_SHOW）

姜濤、Frankie及Jeremy組成「米姜皮」翻跳韓國最近大熱的《晚安大小姐》。（IG：KEUNG_SHOW）

姜濤、Frankie及Jeremy組成「米姜皮」翻跳韓國最近大熱的《晚安大小姐》。（IG：KEUNG_SHOW）

姜濤、Frankie及Jeremy仲捉埋COLLAR一齊跳《晚安大小姐》。（IG：KEUNG_SHOW）

姜濤、Frankie及Jeremy仲捉埋COLLAR一齊跳《晚安大小姐》。（IG：KEUNG_SHOW）

姜濤、Frankie及Jeremy仲捉埋COLLAR一齊跳《晚安大小姐》。（IG：KEUNG_SHOW）

姜濤、Frankie及Jeremy仲捉埋COLLAR一齊跳《晚安大小姐》。（IG：KEUNG_SHOW）

姜濤、Frankie及Jeremy仲捉埋COLLAR一齊跳《晚安大小姐》。（IG：KEUNG_SHOW）

結果一舞跳完，被小粉紅毫不留情的攻擊瞬間登上微博熱搜，「大小姐看完姜濤跳舞可能就不是晚安，而是安息！」、「他可能是屬於耐看型的，但是我沒耐心看！」、「反正很油很稠的一個人就對了」、「分享一下我看完的感覺：肥得流油」。

姜濤、Frankie及Jeremy跳《晚安大小姐》衝上微博熱搜。（微博截圖）

姜濤、Frankie及Jeremy跳《晚安大小姐》衝上微博熱搜。（微博截圖）

姜濤、Frankie及Jeremy跳《晚安大小姐》衝上微博熱搜。（微博截圖）