43歲前花旦做足15年未被頒視后　終演戲走紅狂多謝TVB獲讚有教養

43歲李施嬅（Selena）2019年離開效力15年的TVB進攻內地，去年參演《新聞女王》中港兩地人氣再急升。近日李施嬅在內地抗日舞台劇、諜戰題材話劇《向延安》演出，「胡說八道會」好姊妹黃智雯、胡杏兒、胡定欣、胡蓓蔚（豹嫂）、姚子羚，以及另一名好友成趙希洛齊赴上海支持，足見李施嬅好人緣！

李施嬅北上演抗日話劇。（抖音）

李施嬅近日開直播，稱自己在話劇的成功也全靠舊東家TVB。她透露《向延安》導演大讚「TVB的演員太厲害了，就來挑戰那個話劇。原來你們TVB的演員，是這麼用心的去學習。我說對呀對呀，因為在TVB演戲、拍劇真的很不客易。」她又指在美國、加拿大演戲時也獲讚專業，她均歸功於TVB。李施嬅自認有份參演《新聞女王》、《金宵大廈》及《法證先鋒IV》，「太幸運啦！」。

李施嬅美出新高度。（小紅書）

李施嬅《新聞女王》。（小紅書截圖）

不少網民大讚李施嬅離巢後仍感恩娘家TVB，飲水思源又有教養，「施嬅真的很懂得感恩」、「Selena呢啲咪有教養即使離開tvb都唔會講前公司壞話，唔似其他人一走馬上講tvb壞話。」、「文化水平高的人話術就是幹貨多 有條理 主次分明」。另有人亦為李施嬅不值，「TVB真的有點對不起她，她很敬業」，似乎暗示李施嬅未曾攞過視后太可惜。

李施嬅狂多謝TVB。（抖音）

李施嬅狂多謝TVB。（抖音）

李施嬅狂多謝TVB。（抖音）

《金宵大廈》。（抖音）

李施嬅勇奪「美加微電影獲最佳女主角獎」。(梁碧玲攝)

李施嬅有份擔演《新聞女王》。

李施嬅主播Look再掀熱話。