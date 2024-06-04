食神白種元介紹餐廳竟然意外拍得20年前強姦犯　韓國網民勁憤怒

韓國食神白種元年前在影片頻道上載了一段片，但這段影片卻引起網民的熱討，有網民發現片中竟然有一名犯罪者的近況，而事件是有關於2004年所發生的一宗轟動全國案件。當年韓國有一宗集體性侵案，於慶尚南道密陽市有44名男高中生集體性侵1名女中學生，但因為當時他們都未成年，所以逃過罪責，只受到極度輕微的刑罰。而白種元影片剛好拍到其中一名這件性侵案的犯人，不少韓國網民見到後都感到憤怒，紛紛湧入影片留言「不準下架影片」。

韓國食神白種元年前在影片頻道上載了一段片，但這段影片卻引起網民的熱討。（star today）

由於性侵案已經發生20年，而這名犯人亦已經36至38歲左右，他早已恢復正常生活，亦誕下女兒及在餐廳工作，剛好白種元的影片將他拍下。有網民在社交平台發現他經常展示自己好爸爸的形象，網民怒斥他對該名女學生造成的傷害：「怎麼不看看受害人有多痛苦？」

白種元應該沒想過會拍下這個人而成熱討。（YouTube截圖）

韓網找到密陽事件的犯人早已恢復正常生活，亦誕下女兒及在餐廳工作。(網上圖片）

該名女學生當年受到長達1年的性侵後，身心受到嚴重傷害，而且曾試圖輕生，幸得家人發現報警。韓國一個影片頻道擁有者於網上稱這名犯人近年在這個餐廳工作，而這間餐廳在2022年經白種元介紹後變得火熱。據指，這名犯人是餐廳老闆的親戚，店主亦證實曾僱用這個人：「我父親確實僱用了他，但我們沒有犯罪。」並指當時這個人說缺錢才會僱用他。事件傳出後，這間餐廳被標註「已歇業」。

白種元介紹完呢間餐廳之後就爆紅。(YouTube截圖＠白種元)