拍檔廚房｜黎諾懿廚藝了得　黃翠如勸︰唔好再做監製

無綫節目《拍檔廚房》先後邀請了由八對星級藝人+專業參賽者組成的「廚房拍檔」，上演超高階烹飪競技賽。由名廚黃永幟（幟哥）、顧紀筠（顧老闆）擔任主席評判，首周有《中年好聲音》的顏志恒及飲食文化作家方曉嵐擔任客席評判，四位專業評審將作出嚴格評分，四個回合累積分數較高的一組將會出線。

顧老闆咩事叫龔嘉欣隨時上佢屋企食飯？

本周嘉賓是龔嘉欣及黎諾懿，分別夥拍酒店餐廳行政總廚李家鋌（Bosco），及法國菜餐廳行政總廚沈依紅（Esther）組成拍檔。今晚（4日）播出的第二集，第二、第三回合由藝人、廚師分開各自比拼。先說藝人「五分鐘個人速煮」環節，嘉欣Solo參賽作品為「松露花甲茶碗蒸」，她憶述兒時家人忙於做生意，甚少機會一家人同枱吃飯；但只要齊人，很多時都會到大牌檔叫餸食飯，感覺像是盛事一樣。童年時嘉欣最愛吃大牌檔的豉椒炒花甲，故今次特意將「花甲」加入雞蛋裡，恍如將童年時與家人用餐的歡樂時光滲進菜式裏，顧老闆吃過嘉欣的心思後亦為之動容：「食落去好似認識緊你屋企人。」之後嘉欣向顧老闆說了一句有趣的話，獲顧老闆爽快回應：「多謝，隨時上嚟屋企食飯！」到底嘉欣說了甚麼？

諾懿同Esther將冰室美食「法式化」，可是中途又再發生小失誤…

諾懿則以「煙燻柚子清酒蠔」迎戰，除悉心選用法國蠔及蘋果木製作煙燻效果，上菜時打開蓋後「煙霧彌漫」的特別用餐體驗、更令見識過唔少名場面的旅遊達人翠如為之驚嘆：「真心好奇，你喺邊度學呢啲菜式？我覺得你唔好做監製，不如直接開餐廳啦。」就連出名「地獄判官」的幟哥，也對諾懿的擺盤和營造的用餐氣氛讚不絕口。而「廚師主理」環節，Esther將上海菜「洋蔥鴨」改良為兩食，並以鴨肝及鴨肉為餡料製作雲吞；Bosco則選用南瓜做主角，配搭豆腐、竹笙等全素食材迎戰。

嘉欣細心洗刷鮑魚，引來幟哥開金口教路！

明晚（5日）播出的第三集，來到最後一個回合「主題故事Omakase」比拼，兩組廚房拍檔需透過頭盤、主菜及甜品去講一個與香港情懷有關的故事。屋邨長大的諾懿，將昔日愛吃的冰室美食融入法式風味予以創新，並將一次過呈獻乾濕「牛河」，頗考功夫。嘉欣和Bosco則將中式飲宴佳餚重新演繹，打造「避風塘昆布鮑魚」、「手指檸檬牛油煎帶子伴白蘆筍」及「粉紅乳酸甘露」。負責清洗鮑魚的嘉欣，更獲幟哥即場傳授洗鮑魚秘訣：「鮑魚洗沙得啦，側邊唔使洗，好補架！」