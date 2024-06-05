前TVB綠葉移民奧地利近3年努力學德文　生活無憂曾揚言買古堡

現年62歲的楊英偉在2022年初接受《香港01》獨家訪問，自爆早於2020年底已正式移民奧地利，翌年再將年逾90歲的父親、妻兒接到當地，一家四口定居奧地利維也納，並取得當地居留權，當時他大讚奧地利物美價廉，一家四口居於月租約一萬元、有150年樓齡的1,300呎大屋，生活舒適。轉眼間楊英偉一家已移民近3年，最近有網民在當地一間德語學校巧遇他，並一起拍片，原來楊英偉正努力學習德語，他更直言：「嚟咗呢度呢都兩年幾喇，咁都好開心，環境唔錯。不過最緊要呢，嚟到德語區，最緊要就係學德文！」

楊英偉早於2020年底已正式移民奧地利。（資料圖片）

翌年再將年逾90歲的父親、妻兒接到當地，一家四口定居奧地利維也納。（受訪者提供圖片）

大讚奧地利物美價廉。（受訪者提供圖片）

一家四口居於月租約一萬元、有150年樓齡的1,300呎大屋。（受訪者提供照片）

生活舒適。（受訪者提供圖片）

有網民在當地一間德語學校巧遇他。（影片截圖）

一起拍片。（影片截圖）

已移民近3年。（影片截圖）

片中所見，楊英偉專心聽課，但他亦坦言德語很難：「縱使德語很難，但難在其實搞不清主賓與屬格怎麼辦，講德語都難」，他透露在兩年前開始學德文，當被問到能否在超市購物時，楊英偉即笑言：「超市買嘢得，畀錢之嘛，有錢之嘛，一定得㗎。（打電話呢？）打電話都得㗎，你有交台費咪得囉。」楊英偉直言最重要是可以溝通：「我最大成就感係咩呢？就係去街市講到價！」

專心聽課。（影片截圖）

坦言德語很難。（影片截圖）

60歲先開始學德文。（影片截圖）

楊英偉笑言：「超市買嘢得，畀錢之嘛，有錢之嘛，一定得㗎。」（影片截圖）

講到價！（影片截圖）

楊英偉憑TVB處境劇《真情》中「林木川」一角而為人熟識，他曾參演多套劇集，2013年約滿後一度轉投香港電視，移民前亦曾拍攝ViuTV劇集《IT狗》。早年已投資買樓的楊英偉，曾在接受《香港01》訪問時透露最高峰手揸五層樓：「香港人搵幾多錢都係唔夠，最高峰我攞住5層樓都好虛呀！我唔係貪心唔夠，而係好冇安全感。」2022年楊英偉以1,100萬沽出日出康城首都1個4房單位，持貨12年賺了538.2萬元，他自言非常滿意移民後的生活，現時已經賺夠，生活無憂，已取得3年居留證及駕照的他計劃入籍後於奧地利買多層樓，更揚言：「一定會買。（買古堡？）應該冇問題。」

楊英偉曾參演多套劇集。（影片截圖）

曾拍攝ViuTV劇集《IT狗》。（電視截圖）

楊英偉亮相ViuTV電視劇《IT狗》。（電視截圖）

楊英偉曾在接受《香港01》訪問時透露最高峰手揸五層樓。（資料圖片）

楊英偉花費了約20多萬港元買了一架Volkswagen商旅車，又大讚奧地利養車容易。（受訪者提供圖片）

楊英偉父親首次在奧地利慶祝生日。（Facebook圖片）

楊英偉非常滿意移民後的生活。（受訪者提供圖片）

楊英偉兒子移民後逐漸變得開朗活潑。（受訪者提供照片）

楊英偉同太太飽覽奧地利湖光山色，此地是奧地利18湖區。（受訪者提供照片）

風景好靚。（受訪者提供照片）