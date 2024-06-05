吳浩康3號風球堅持到地盤開工　自爆每月開支呢個數：就嚟要賣腎

現年40歲的吳浩康（Deep）於2022年3月與郭思琳奉子成婚，同年9月迎來囝囝「撐撐」，組成了三口之家，吳浩康亦肩負起養家的重任，全力賺錢照顧老婆和囝囝。吳浩康於去年12月宣布離開合作20年的英皇後，為了賺錢養家，一日打幾份工，更不怕辛苦去做地盤工，即獲讚有承擔，能屈能伸值得尊重，獲封為「職安真漢子」，成功建立了顧家好男人形象。他曾透露自己每天6:15-6:30左右出門，到南區工作，一日工作9小時，但絕非轉行，而是有幾份工作攝滿時間賺奶粉錢，他亦不時在IG分享他在地盤的工作日誌。

吳浩康一家三口。(IG圖片)

吳浩康地盤工人look。（IG：@ngdeep）

上週五（31日）香港天文台掛起3號風球，吳浩康依然準時到地盤開工，他於IG story透露自己當時正身在中環，幫手搭建潑水音樂節的舞台。他分享了開工時的短片，片中他戴上安全帽，與地盤工友自製避雨空間，還hashtag「#好鍾意返工」來自嘲。他更自爆家裏每月支出龐大，以hashtag表示：「#其實都唔想做㗎無錢咋 #每個月支出最少5萬 #唔好話要返地盤 #就嚟要賣腎 #最衰我虧」。一家三口每月開支要成至少5萬元，難怪他要密密開工賺錢。

吳浩康表示自己3號風球都要返工。(ig截圖)

吳浩康表示自己3號風球都要返工。(ig截圖)