謝霆鋒低調現身特步小公主豪門婚禮　代言品牌23年變股東勁賺過億

內地運動品牌「特步」集團小公主丁佳敏與內地男裝品牌「七匹狼」二公子周力源日前在廈門舉行盛大婚禮，兩人不但是青梅竹馬，更是郎才女貌，門當戶對，雖然是「豪門聯姻」，但亦成為一時佳話。連日來丁佳敏在社交平台分享了不少婚禮現場靚相及短片，可見現場佈置奢華，而出席婚禮的賓客亦十分猛料，除了賭王何鴻燊四房兒子何猷君同老婆奚夢瑤、妹妹何超欣之外，原來謝霆鋒亦有低調現身！

內地運動品牌「特步」集團小公主丁佳敏與內地男裝品牌「七匹狼」二公子周力源日前在廈門舉行盛大婚禮。（小紅書圖片）

賭王何鴻燊四房兒子何猷君同老婆奚夢瑤、妹妹何超欣都有出席。（小紅書圖片）

「特步」集團小公主丁佳敏。（小紅書圖片）

婚禮現場佈置好夢幻。（小紅書圖片）

靚靚新娘子！（影片截圖）

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婚禮在廈門國際會議中心飯店「廈門廳」舉辦，可容納135圍酒席，每圍由5999至9999元人民幣不等，相當有派頭！兩人在2022年9月訂婚，有傳男方送出的禮金高達18億。丁佳敏曬出婚禮靚相，並寫道：「謝謝大家的祝福呀！！請把般配打在公屏上哈哈。感謝這次來的所有家人和朋友們，以及電子小夥伴們的祝福！！這次的婚禮主題是歡慶61～祝大家永遠保持童心，幸福快樂！」相中所見，謝霆鋒以一身運動服上陣，再戴上Cap帽及黑超，他與新娘丁佳敏同新娘的爸爸、「特步」創始人丁水波坐在台上合照，保持一貫Chok爆表情，十分有型。

婚禮在廈門國際會議中心飯店「廈門廳」舉辦。（影片截圖）

好Sweet！（影片截圖）

郎才女貌。（小紅書圖片）

門當戶對。（小紅書圖片）

謝霆鋒以一身運動服低調現身婚禮。（小紅書圖片）

關係匪淺。（影片截圖）

其實謝霆鋒與新娘一家甚有淵源，謝霆鋒自2001年起擔任「特步」的品牌代言人至今，雙方合作超過20年，2016年謝霆鋒斥資2,250萬港元，以每股4.5元認購500萬特步國際（01368）新股，正式從代言人變成股東。及後在2020年謝霆鋒再認購500萬股新股，每股配售價為2.48港元，涉資約1240萬港元，禁售期一年，受消息提振股價一度飆升，特步國際（01368）由最初約1.7元股價每日攀升至15.89元，為謝霆鋒的身家帶來過億元進帳！此外，謝霆鋒與丁水波合作多年早已成為朋友，有指謝霆鋒更是新娘丁佳敏的契爺，關係匪淺。

謝霆鋒自2001年起擔任「特步」的品牌代言人至今。（微博圖片）

謝霆鋒與丁水波合作多年早已成為朋友。（視覺中國）

當年好後生！（影片截圖）