前TVB綠葉為中央戲劇學院授課培養人才　曾發公開信心淡宣布離巢

現年56歲的陳國邦曾效力無綫（TVB）多年，2015年在社交平台發布千字文「給無綫電視的公開信」宣布離巢，2022年正式加入英皇，去年更有份拍攝電影《怒火漫延》。日前霍汶希（Mani）在微博發文透露近日與陳國邦為中央戲劇學院（簡稱中戲）授課，並分享了多張合照，她寫道：「恭喜我們英皇娛樂與中央戲劇學院的『中戲英皇演藝學堂』首期班學員們圓滿結業！非常感謝中戲專業老師們及演員陳國邦為學員們授課，這一個月的學習和經歷，看到了你們的努力和成長，臉上也都更多了一份自信，未來希望你們越來越好。也期待有更多的有夢想的朋友們來加入我們的課程，期待我們的暑期班！」

陳國邦2015年10月在社交平台發布一封名為「給無綫電視的公開信」，宣布離巢。（視覺中國）

陳國邦與羅敏莊因合作拍攝劇集《雲海玉弓緣》而結緣，兩人育有一女陳禛。（IG@mimilomanchong）

參演電影《衝鋒》。（微博@陳國邦Power）

有份拍攝電影《怒火漫延》。（IG@chan_kwok_pong）

出席「香港電影工作者總會」春茗。（IG@chan_kwok_pong）

日前霍汶希（Mani）在微博發文透露近日與陳國邦為中央戲劇學院（簡稱中戲）授課。（微博@霍汶希Mani）

據知「中戲英皇演藝學堂」由中央戲劇學院繼續教育中心與英皇娛樂合作開展，主力培養新生演藝人才，課程包含表演、台詞、形體、明星嘉賓工作坊、演藝職業規劃指導等，首期班約有50名學生，上個月於北京開班授課。相中所見，霍汶希與陳國邦都有上台同學員分享經驗，眾人更齊齊影大合照！

主力培養新生演藝人才。（微博@霍汶希Mani）

霍汶希。（微博@霍汶希Mani）

陳國邦。（微博@霍汶希Mani）

大合照！（微博@霍汶希Mani）

陳國邦效力TVB多年演過不少角色。（劇照）

畢業於香港演藝學院的陳國邦在1989年加入TVB，曾短暫離巢，2000年重返娘家，多年來演過不少角色，2012年憑劇集《大太監》中彭三順一角被網民力捧為「最佳男配角」熱門，可惜最後不敵古明華。陳國邦在TVB效力多年從未做過主角，直至2015年他寫下一封「給無綫電視的公開信」宣布離巢，信中一句「我不想看見自己慢慢的變作一潭死水，變黑發臭」令人印象深刻，雖然其後獲邀回巢拍攝《愛．回家之八時入席》，但翌年又堅定離巢外闖，當時他接受《香港01》訪問時表示：「離開又冇咩特別感覺，咪完成咗一個工作囉，我哋做演員就係完成咗一個劇，咁咪開始另一個工作囉，只不過工作未必係無綫電視啫，但唔知㗎，可能又好似今次咁樣，如果佢哋再有工作適合我，又會返去無綫。」

《大太監》。（劇照）

2012年憑劇集《大太監》中彭三順一角被網民力捧為「最佳男配角」熱門。（劇照）

離巢後獲邀回巢拍攝《愛．回家之八時入席》。（資料圖片）

陳國邦曾與恩師鍾景輝合演舞台劇《相約星期二》。

陳國邦與鍾景輝版的《相約星期二》多次公映，有口皆碑。（《相約星期二》劇照）

陳國邦離巢後曾參演香港話劇團的舞台劇《紅梅再世》，亦一度北上發展，曾拍攝網絡電影《蜀山降魔傳》，又曾拍攝ViuTV劇集《身後事務所》、《娛樂風雲》、《飛黃騰達》等，2022年簽約加盟英皇，同時亦繼續在香港浸會大學擔任客席講師教戲劇。

陳國邦離巢後曾參演香港話劇團的舞台劇《紅梅再世》。（微博@陳國邦Power）

曾拍攝網絡電影《蜀山降魔傳》。（微博@陳國邦Power）

《女法醫JD》。（微博@陳國邦Power）

曾拍攝ViuTV劇集《身後事務所》。（劇照）

客串《飛黃騰達》。（影片截圖）

好戲之人！（影片截圖）