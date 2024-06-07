港姐亞軍王怡然停工成年零工作　寄求職信搵工：樂小姐唔知

應屆港姐亞軍暨最上鏡小姐王怡然，與一眾港姐莊子璇、姜依宁、郭珮文、鄧凱文、何沛珈、古佩玲、胡美貽、黃碧蓮等，今日（06/6）出席《2025香港小姐競選》最後召集記者會。王怡然早前受新聞困擾，因而停工大半年。今日她接受《香港01》訪問時，透露來年工作安排，坦言與TVB合作未明，更表示已寄定求職信外出搵工！



《2023香港小姐競選》冠亞季軍分別由莊子璇、王怡然和王敏慈奪得。（資料圖片）

王怡然接受《香港01》訪問時，被問到工作近況，她回答：「pray緊日後有工作嚟做，每日pray好多次。」她表示，現時需要拿到工作VISA之後才能傾談。她也透露，自己即將畢業，之後就會考慮工作安排。未有工作又不需要忙學業，現時有什麼事做呢？她就說：「而家『讀書』。」之後她再解釋說，是指興趣方面的讀書，說：「睇小說，網絡小說，有少少恐怖（嗰啲）。」除了睇小說外，王怡然也透露自己正在搵工。

王怡然為2023年香港小姐亞軍暨最上鏡小姐。（截圖）

王怡然續說：「係呀，而家要搵定工。唔知公司畀唔畀嘢做，之前都有準備吓。」記者問，即是寄過求職信？她回答：「有呀有呀，有冇公司啱我？我自己係學communication management ，marketing同埋digital marketing 都可以。」記者笑言她可以考慮往《香港01》見工，她說：「真係㗎？好呀好呀！」她坦言，昨天開始寄求職信，大概有十幾封，說道：「都冇send太多，因為仲想同公司傾先。」她直言，更傾向在TVB發展。她說：「呢度（TVB）係我first choice，send出去十幾份都唔一定有reply。」

問到，樂小姐知不知道她向外求職，她坦言：「唔知，而家要知啦，哈哈。」她再表明，如果有選擇的話，亦希望在TVB發展。

王怡然透露已寄求職信搵工。邊間公司咁好收到封求職信呢？（葉志明 攝）

王怡然透露未與TVB傾合約安排。（葉志明 攝）

一眾港姐莊子璇、姜依宁、郭珮文、鄧凱文、何沛珈、古佩玲、胡美貽、黃碧蓮等及TVB高層，今日（06/6）出席《2025香港小姐競選》最後召集記者會。（葉志明 攝）

王怡然與一眾港姐，及高層出席《2024香港小姐》記者會。（葉志明 攝）

王怡然與一眾港姐，及高層出席《2024香港小姐》記者會。（葉志明 攝）

王怡然與一眾港姐，及高層出席《2024香港小姐》記者會。（葉志明 攝）

王怡然與一眾港姐，及高層出席《2024香港小姐》記者會。（葉志明 攝）