香港小姐｜胡美貽避談感情狀況　一時朋友一時男朋友：都唔知點講

「TVB小花」胡美貽與莊子璇、王怡然、姜依宁、郭珮文、鄧凱文、何沛珈、古佩玲、黃碧蓮等人於今日（06/6）出席《2025香港小姐競選》最後召集記者會。近期胡美貽她被爆與名媛謝玲玲兒子相戀，她接受《香港01》訪問回答：「都係唔好講呢啲講返工作。」今日出席記者會時，她再問及戀情發展時就透露了更多。



「TVB小花」胡美貽與莊子璇、王怡然、姜依宁、郭珮文、鄧凱文、何沛珈、古佩玲、黃碧蓮等人於今日（06/6）出席《2025香港小姐競選》最後召集記者會。（葉志明 攝）

胡美貽接受《香港01》訪問時，直言早前劇接劇工作了半年之久，近來獲得休息機會所以就趁松放鬆一下。她說：「《執法們》拍咗兩個幾月，再上一套《反黑英雄》拍咗兩三個月，我有半年冇休息，所以你問我做咩，我就（記起）好似突然間冇嘢做喎，可以休息吓。」她表示，每日拍劇差不多都有8至9小時。

胡美貽透露，在劇集《反黑英雄》中飾演PTU（警察機動部隊），所以除需要穿着整套裝備外，還需要「剷青」剪短頭髮，而這個「軍訓式」短髮就為她帶來了相當「難忘」的經歷。（葉志明 攝）

她透露，在劇集《反黑英雄》中飾演PTU（警察機動部隊），所以除需要穿着整套裝備外，還需要「剷青」剪短頭髮，而這個「軍訓式」短髮就為她帶來了相當「難忘」的經歷。她回答：「我剷咗青，你知剷青好『蝦』人，所以要瘦啲。我一開始（剷青）係興奮，但係耐咗就會唔係好想見到自己。」

胡美貽因拍劇剪短髮而感到情緒低落。（葉志明 攝）

被問道剷青剪掉了頭髮後，會否不開心。她續說：「後面之後有少少抑鬱。有一次開自拍，照住自己跟住個樣就愈嚟愈唔開心。我覺得有少少抑鬱，因為平時自拍都會開心，拍完之後（瀏返長頭髮）就冇事。」

胡美貽避談感情狀況。（葉志明 攝）

問到感情狀況，她就回答得有些模稜兩可，說：「我所有感情狀況都幾好，無論係同屋企人定朋友，身邊嘅拍拖伴侶。」與另一半感情穩定？她回答：「朋友，感情好。」男朋友？她說：「男朋友......唔知呀。」記者提及早前新聞指胡美貽已到見家長的地步，她就回答：「嘩，新聞嘅嘢......聽吓就好啦。我都唔知點講。」即是一言難盡？她回答：「咁又唔係，唔複雜嘅，但係俾你哋講到好複雜咁。」想低調一些？她說：「係囉，都覺得比較私人嘅嘢就留返少少空間畀我啦。」