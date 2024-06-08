何太呻屈就住公屋澄清何伯屬暫住　無懼被收樓：我返大陸發展仲好

早前《東張西望》報道的何生何太事件至今一直是大眾關注的焦點，最近何太不時會在抖音直播重提何伯的細女將他的450萬養老金全數提走一事，此外她還立志當網紅帶貨賺生活費。由於何伯曾透露有450萬積蓄，而何太亦被指在內地有物業，惹來網民質疑是否違反公屋租戶條例，更引來房署調查，房屋署署長羅淑佩日前在電台節目中點名回應證實何伯並不是公屋租戶。何太今日（8日）又在抖音粉絲群組回應網民有關的質疑，並指出何伯其實現時長居內地生活。

《東張西望》近日接連報導喪妻76歲老翁何伯，與年紀相差逾30載的新何太忘年戀。（《東張西望》截圖）

房屋署署長羅淑佩在電台節目中表示，在調查相關個案，證實何伯並非公屋戶。（梁鵬威攝）

何太揚言無任歡迎房署調查

對於被網民質疑違反公屋租戶條例，何太就指何伯只是暫住她的公屋單位，並激動表示：「你哋個何伯冇喺度長住，憑乜嘢加名，正確嚟講係法律唔容許，明唔明白呀？」她又指無任歡迎房署調查她是否擁有其他物業，她霸氣表示：「你真係搞笑，我都話行得正企得正，我合規合法，佢憑咩收呀，佢要有理據先收得返！」

何太曾在抖音與老公何伯齊齊開直播交代亡妻的首飾遺物分配一事。（直播截圖）

考慮「公屋加埋何伯個名」?

至於有網民向何太提問會否考慮「公屋加埋何伯個名」，她表示：「唔通過嚟一兩日都要加名？符唔符合先呀？嗰個房屋署，唔喺度長住佢畀唔畀你加名呀？真係搞笑。」被問到會否擔心公屋被收回，何太就自言寧願在內地居住生活，她說：「有一個人叫我返大陸，講真，而家不知幾多明星都返內地發展呀，佢知冇？而家大陸好差咩，吓？大陸係絕對嘅好，你哋畀機會我走返大陸發展仲好添呀，我仲多謝你哋添呀！」

最近何太不時會在抖音直播重提何伯的細女將他的450萬養老金全數提走一事，並與何伯異口同聲表示申請法援。（直播截圖）

大呻香港公屋咁窄

講到過往的辛酸史，何太透露曾與前夫住過劏房，她憶述：「嗰陣時我啱啱落嚟香港，住嗰啲劏房，我真係焗到我唞唔到氣，好逼好窄，我真係好驚呀！呢度係捱㗎咋。喺香港，呢度公屋又係，咁窄，邊個願住呀？如果唔係有困難，經濟唔穩定，邊個想住先？」她又指明白排公屋的困難，更激動地回答網民：「咁唔怪得你哋心理唔平衡啦，見我排嗰6、7年就攞到公屋，所以就唔抵得人啦，好多人都係你呢啲人呀，比你仲乜嘢嘅思想都有啦，睇到間公屋好似條命咁，屈就住吓咋，我有條件使住呢啲公屋咁窄？」

何伯之前開直播鍚新何太。(抖音截圖)