蘇志威25歲大女親自為容祖兒整生日蛋糕　樣子甜美撞樣媽咪劉小慧

現年58歲的蘇志威與劉小慧結婚至今27年，兩人育有25歲大女Yumi及16歲細女Ina。曾赴日本學整甜品的Yumi年紀輕輕已創業開餅店兼開班授課，而作為天后容祖兒粉絲的Yumi更親自整蛋糕為偶像提早慶祝44歲生日，祖兒亦上載兩人合照表示：「多謝蘇志威生了一個咁乖乖嘅女兒。」

蘇志威25歲大女Yumi為容祖兒預早慶祝生日。（IG圖片）

Yumi親自為容祖兒送上親手整的蛋糕。（IG圖片）

原來Yumi是容祖兒的粉絲，她先在IG限時動態轉載容祖兒的帖文，並hashtag「追星天花板」。Yumi昨日（8日）再與IG貼出生日派對的照片，開心留言：「要將呢一晚記錄在案💛。咁多年話整話整，都未送真係到過蛋糕比你，今年終於有機會！」更大爆容祖兒飲到醉醉地：「我本身諗住噚晚會影好多相嘅，奈何這位女士話咁快就醉醉地，黑圖就有幾張不過就唔同大家分享啦！好彩嘅係醉醉地之下都唱返首《九秒九》，live就是好聽，我都可能飲咗兩杯就壯膽，喺原唱同MV主角面前唱《鏡子說》，哈哈，不過能夠同我偶像一齊唱歌真係開心。」

有網民指Yumi同媽咪劉小慧餅印一樣。（IG圖片）

真係好似樣。（IG圖片）

劉小慧Keep得非常好。（IG圖片）

蘇志威同劉小慧都非常凍齡。（IG圖片）

有不少網民看到照片後，除了預早為容祖兒送上生日祝福之外，更大讚Yumi靚女：「同小慧一樣樣」、「兩位仙女」、「阿mi好靚女」、「蛋糕好靚呀 yumi靚女又乖巧」。另外，早前Yumi在個人IG亦上載了與媽咪劉小慧的照片，更趁母親節穿上了劉小慧在《超級學校霸王》中奪的學校造型，直頭同媽咪餅印一樣。