林明禎三弟結婚榮升姑奶爆喊　林媽媽旗袍look搶盡新抱鏡

恭喜恭喜﹗大馬女神林明禎家有喜事，4姐弟中排行第3的弟弟結婚做人夫，榮升二姑奶的明禎上載大量照片及片段，綠色與白色兩套貼身晚裝盡顯凹凸有致好身材，但面對身穿旗袍的林媽媽，女神一樣被搶盡風頭。



林明禎三弟成家立室。（IG：@minchen333）

林明禎三弟成家立室。（IG：@minchen333）

一對新人敬茶時，林明禎喜極而泣。（IG：@minchen333）

一對新人敬茶時，林明禎喜極而泣。（IG：@minchen333）

一對新人敬茶時，林明禎喜極而泣。（IG：@minchen333）

林明禎家中排行第2，四姐弟感情一向相當好，短片中見到一對新人敬茶時，明禎感動得淚眼汪汪，向弟弟弟婦送上擁抱。早上敬茶時的幼帶墨綠色高釵長裙，晚宴則換上白色長袖貼身樽領長裙，兩側挖腰設計，大曬22吋黃蜂腰。新郎哥雖然未有意入行，但似乎表演慾十足，入場時聞歌起舞相當動感。

林明禎白色長袖貼身樽領長裙，兩側挖腰設計，大曬22吋黃蜂腰。（IG：@minchen333）

林明禎三弟雖然無意入行，但似乎表演慾十足。（IG：@minchen333）

林明禎三弟雖然無意入行，但似乎表演慾十足。（IG：@minchen333）

林明禎三弟雖然無意入行，但似乎表演慾十足。（IG：@minchen333）

林明禎三弟雖然無意入行，但似乎表演慾十足。（IG：@minchen333）

林明禎三弟雖然無意入行，但似乎表演慾十足。（IG：@minchen333）

林明禎三弟雖然無意入行，但似乎表演慾十足。（IG：@minchen333）

一對新人互餵湯圓，又在煙火效果圍繞下情深一吻好不浪漫，但通通都被一個人搶盡風頭，就是新奶奶林媽媽。林媽媽穿上紅色開胸設計旗袍，曼妙身形表露無遺，完全不似生過4個小朋友，在明禎親手主理媽媽妝容下，更是明艷照人，飲新抱茶一刻笑到變腰果眼，少女感十足艷壓全場。

林明禎三弟及弟婦。（IG：@minchen333）

一對新人向林明禎媽媽敬茶。（IG：@minchen333）

一對新人向林明禎媽媽敬茶。（IG：@minchen333）

林明禎媽媽榮升新奶奶，笑逐顏開。（IG：@minchen333）

林明禎媽媽榮升新奶奶，笑逐顏開。（IG：@minchen333）

林明禎媽媽榮升新奶奶，笑逐顏開。（IG：@minchen333）

林明禎親自為媽媽打扮。（IG：@minchen333）

林明禎親自為媽媽打扮。（IG：@minchen333）