黃家駒壽辰｜小時與家人同住徙置區　17歲執鄰居棄舊結他開啟夢想

「搖滾不死！Rock 'n' Roll Never Die！」香港人心中有一種精神叫「黃家駒」。今日6月10日是Beyond主唱黃家駒的壽辰。雖然他已離開了樂迷31年，但他的歌聲、精神依然活在大家心中，早前他的墓碑被毀壞，令不少樂迷和市民心痛和氣憤。



黃家駒。（截圖）

講起黃家駒、Beyond，人們會談論他們如果將自己的音樂傳播整個華人圈，怎樣紅到去外國，有多少中外樂迷愛上他們，但是，更多人會記得黃家駒 17歲那一年，還未成為「Beyond」的事。那是一個平凡人追逐夢想的起始，也是樂迷如此愛黃家駒、Beyond的原因。

由葉世榮、黃家強、黃家駒、黃貫中組成的Beyond，永遠都是香港殿堂級樂隊。（資料圖片）

黃家駒（網上圖片）

黃家駒（網上圖片）

黃家駒出生在香港一個普通的藍領家庭，一家7口住在深水埗蘇屋邨徙置區內，一個不足300幾呎的小單位，大概就是三人家庭公屋單位大小。受限於家居環境，所以小時的黃家駒都是「通街跑」，亦因此接觸到一些70年代的搖滾音樂。他說過較有印象的有Deep Purple、Led Zeppelin等樂隊，也有David Bowie。

長大後，黃家駒做過辦公室助理、電視台搭佈景的，也做過推銷員等。

已故Beyond樂隊主音歌手黃家駒及其弟黃家強也曾在蘇屋邨長大的知名兄弟班樂隊。(kwkpbeyond@IG)

17歲那年，鄰居搬家時拋了一把木結他，而黃家駒就拿了回家。這是他的第一件樂器，從此他就拾起了夢想，拿着這把木結他學習。有一次他去參加地下樂隊，但遭到主結他手嘲諷，黃家駒回家後對弟弟黃家強說自己有了人生的第一個目標，就是彈得比他出色。自此，他開始非常努力的練習。