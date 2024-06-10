黃家駒壽辰｜小時與家人同住徙置區 17歲執鄰居棄舊結他開啟夢想
撰文：林迅景
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「搖滾不死！Rock 'n' Roll Never Die！」香港人心中有一種精神叫「黃家駒」。今日6月10日是Beyond主唱黃家駒的壽辰。雖然他已離開了樂迷31年，但他的歌聲、精神依然活在大家心中，早前他的墓碑被毀壞，令不少樂迷和市民心痛和氣憤。
講起黃家駒、Beyond，人們會談論他們如果將自己的音樂傳播整個華人圈，怎樣紅到去外國，有多少中外樂迷愛上他們，但是，更多人會記得黃家駒 17歲那一年，還未成為「Beyond」的事。那是一個平凡人追逐夢想的起始，也是樂迷如此愛黃家駒、Beyond的原因。
黃家駒出生在香港一個普通的藍領家庭，一家7口住在深水埗蘇屋邨徙置區內，一個不足300幾呎的小單位，大概就是三人家庭公屋單位大小。受限於家居環境，所以小時的黃家駒都是「通街跑」，亦因此接觸到一些70年代的搖滾音樂。他說過較有印象的有Deep Purple、Led Zeppelin等樂隊，也有David Bowie。
長大後，黃家駒做過辦公室助理、電視台搭佈景的，也做過推銷員等。
17歲那年，鄰居搬家時拋了一把木結他，而黃家駒就拿了回家。這是他的第一件樂器，從此他就拾起了夢想，拿着這把木結他學習。有一次他去參加地下樂隊，但遭到主結他手嘲諷，黃家駒回家後對弟弟黃家強說自己有了人生的第一個目標，就是彈得比他出色。自此，他開始非常努力的練習。