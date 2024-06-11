馮盈盈30歲生日報喜　獲港大碩士一級榮譽優等成績：上屆得4個

2016年港姐冠軍馮盈盈，去年年初重返母校香港大學進修食品產業管理市場營銷碩士，轉眼原來畢業了﹗她在30歲生日發文宣布喜訊，考獲一級榮譽優等成績（Distinction）。



馮盈盈終於畢業啦﹗（IG：@crystalfyy）

3月時完成工作後馮盈盈趕回港大上堂。（IG：@crystalfyy）

完成最後一日課堂馮盈盈成個鬆晒。（IG：@crystalfyy）

今年3月時，馮盈盈IG分享最後一日港大學生生活，打扮得宜知性美十足，轉眼來到6月10日30歲生日，她在IG上載慶生照，順道宣布好成績：「生日的前幾天，我收到了一份驚喜：我將會在下個月參加香港大學食品市場營銷及管理學碩士的畢業典禮，而且我還成功考獲了一級榮譽優等成績（Distinction）這真是一份令我驚喜萬分的生日禮物💝因為我一直都希望自己能以最高的成績：一級榮譽碩士畢業🎓但我自從得知上一屆48位同學中只有4人獲得Distinction後，我曾一度感到灰心，甚至想過放棄整個課程。」

6月10日是馮盈盈30歲生日，她在IG上載慶生照，順道宣布好成績。（IG：@crystalfyy）

馮盈盈分享好成績。（IG：@crystalfyy）

馮盈盈分享好成績。（IG：@crystalfyy）

最終因為堅持，令馮盈盈成功以最好成績畢業，她又發放正能量：「重點並不是在於我的成績，而是在求學過程中我的一些經歷和感受。我作為公眾人物，重返校園讀書，少不免會受到無形壓力。我相信，每一個人都想為自己的目標而努力奮鬥，都想在過程之中取得最優異成績。但是，人在追逐目標的時候，都總會押上全部的期望和精神，因此，我們應該要學懂平衡自己和量力而為。不要因為一時的成功與否，就為人生下定論。人生旅程的每一個階段都有新的開始和新希望。」

作為公眾人物重返校園，馮盈盈坦言受到無形壓力。（IG：@crystalfyy）