何太再被質疑貪何伯450萬終極反擊　揚言：老公死咗我燒真錢畀佢

月前《東張西望》連續報道76歲何伯閃婚細46歲內地女的忘年戀故事，何伯與太太新婚不久後5名仔女亦因此而與他反目，何伯與「新何太」更指細女將他的450萬養老金全數提走。報道一出後，不少網民都熱烈討論他們，兩人甚至成為了網絡紅人。何伯曾表示他的450萬積蓄是自己辛苦儲起來的老公，何太堅決要把這筆錢從何伯的仔女手上奪回來，甚至不惜對簿公堂。日前何太又於她的抖音粉絲群組大談有關何伯這450萬的事。

《東張西望》近日接連報導喪妻76歲老翁何伯，與年紀相差逾30載的新何太忘年戀。（《東張西望》截圖）

何伯在直播中途搶咪大爆仔女私隱。(節目截圖)

何伯之前開直播鍚新何太。(抖音截圖)

何太以錄音回應粉絲表示：「我老公話無論點都要拎返呢筆錢，話死都唔眼閉，勝數絕對係百分百啦。450萬頂到一條命咩？我老公話佢賠上性命都要爭取返自己既嘢呀，因為佢畀佢嗰啲不孝子女搞到都得半條人命，差啲搞死咗佢，死咗幾次架喇。」她又續說：「哼，你都多餘既，死咗450萬，幾多雞鵝呀，我唔稀罕嗰啲錢呀。我老公死咗既話，我燒嗰啲真錢畀佢呀，得未？450萬真係太少呀，護理佢老人家身體都唔得架，都未夠吖，萬一有咩重病，係咪？」

對於仍有網民質疑她貪何伯的450萬，何太就又表示其實有打算想拿這筆錢去做慈善：「本來我話等我老公過咗身，呢450萬用剩，反正呢450萬係我老公所有既身家，我到時都會捐出去既。你又變成又問我咬住我，話到時何伯死咗450萬有幾多雞鵝，哼，真係吖！搞到我又要應承你哋，又講話到時將啲真錢燒畀我老公。」