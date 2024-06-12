前華姐冠軍與富三代老公屢傳婚變　肚凸凸惹懷孕猜測曾為生B雪卵

現年40歲的前華姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）結婚，婚後淡出娛樂圈，但近年兩人屢傳婚變，不過去年有傳陸漢洋對苟姑娘施展連環攻勢，成功破鏡重圓。日前苟姑娘相約好友聚會，包括永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡、湯鎮業前妻姜坤等，姜坤在IG曬出合照，並寫道：「沒有約定的相聚🥰留念❤️」

苟芸慧（苟姑娘）是前華姐冠軍。（IG@joyfulck）

苟芸慧在2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）結婚，正式封盤。（IG@joyfulck）

苟芸慧拍結婚照時清減不少。（IG@joyfulck）

舉行童話婚禮。（資料圖片）

苟姑娘與永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡、湯鎮業前妻姜坤等一向私交甚篤。（IG@joyfulck）

不時聚會。（IG@joyfulck）

一起出席活動。（IG@joyfulck）

相中所見，四人開心相聚，當中苟姑娘身穿白衫白裙，外搭一件西裝褸，包得非常密實，與其他三人背心短裙的清涼打扮形成鮮明對比，而苟姑娘更明顯肚凸凸，加上她在影相時又用手遮肚，即時引來懷孕猜測！

苟姑娘身穿白衫白裙，外搭一件西裝褸，包得非常密實，與其他三人背心短裙的清涼打扮形成鮮明對比。（IG圖片）

肚凸凸。（IG圖片）

用手遮肚。（IG圖片）

苟姑娘好靚女！（IG@joyfulck）

苟姑娘大曬好身材。（IG@joyfulck）

其實苟姑娘一向喜歡小朋友，曾在結婚時揚言生夠4個組織大家庭，2019年她透露希望兩年後生B，翌年更打排卵針接受雪卵手術，但苟姑娘注射排卵針後跑步而令身體不勝負荷，令她出現頭暈冒冷汗、呼吸困難的情況，最後由救護車送院。2021年兩人突然傳出婚變，有傳導火線是苟姑娘生仔心切，但老公卻未有配合，令婚姻出現暗湧，女方更已搬離貝沙灣愛巢。去年年初曾傳出二人破鏡重圓，但至今仍未見兩人合體放閃，而苟姑娘肚皮亦依然未有動靜，但熱愛小朋友的她就不時大曬與姪仔、姪女相處的片段，姑姪感情非常好！

苟姑娘一向喜歡小朋友，曾在結婚時揚言生夠4個組織大家庭。

2021年兩人突然傳出婚變。（IG@joyfulck）

苟芸慧同姪女。（IG@joyfulck）

姪仔都好靚仔。（影片截圖）

姑姪感情非常好！（影片截圖）