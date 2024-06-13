前港姐冠軍皮膚緊緻完全唔似50歲　大仔文武兼備曾破香港舉重紀錄

現年50歲的翁嘉穗於1997年參選港姐奪冠，卸任後下嫁年長20歲的商人鄔友正，兩人結婚24年育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar）。23歲大仔Jason去年在英國碩士畢業，現時已回港發展，日前翁嘉穗在社交平台上載一家三口遊船河嘆下午茶的新照，非常溫馨。

翁嘉穗保養得宜，完全唔似50歲！（IG圖片）

翁嘉穗日前（10日）在IG分享與老公大仔遊船河的照片，她穿上黑色碎花裙，頭戴黃色波點頭箍，散發青春氣息。另外亦上載了老公鄔友正搭着她肩膊，Jason在他們身後的一家三口溫馨合照。翁嘉穗在照片中打扮青春，臉上肌膚緊緻，保養得宜，完全唔似50歲。

翁嘉穗打扮青春。（IG圖片）

日前翁嘉穗在社交平台上載一家三口遊船河嘆下午茶的新照，非常溫馨。（IG圖片）

翁嘉穗大仔鄔謨雲（Jason）更是香港舉重運動員，去年刷新兩項世界紀錄，非常厲害。Jason讀英國著名學府倫敦商學院，在去年的畢業照中，仍難掩健碩身材。據知翁嘉穗的大仔Jason於2018年9月到海外留學，當年她透露有四間著名學府頒發獎學金予兒子，Jason最終選擇美國波士頓名校東北大學修讀商科課程，而剛剛於倫敦商學院修讀管理及金融學科碩士課程，隸屬倫敦大學的倫敦商學院（London Business School）簡稱LBS，是全球著名的商學院之一，估計畢業後回港協助父親打理生意。

翁嘉穗去年在Instagram上載了兒子穿畢業袍的照片。（IG圖片）

原來Jason係舉重運動員。（IG圖片）

去年刷新兩項世界紀錄，非常厲害。（IG圖片）