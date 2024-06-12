何超欣25歲生日四房子女激罕合體　何超盈戴超巨型鑽戒驚喜現身

賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）自小已深得賭王寵愛，曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」，名校畢業的她近年活躍於社交場合，人緣甚廣。雖然今日（12日）才是何超欣25歲生日正日，但日前已舉行盛大Party提前慶生，不少現場照在網上流傳，可見媽媽四太梁安琪、哥哥何猷君、何猷亨都有到場，但就未見家姐何超盈。不過今日何超欣就在社交平台分享一系列生日會的靚相，更激罕曬出與家姐同兩個哥哥的合照，四兄弟姊妹合體，非常難得！

早前何超欣（Alice）與邱淑貞女兒沈月及劉鑾雄（大劉）女兒劉秀樺（Josephine）現身上海出席品牌活動。（IG@yuetyuetxx）

何超欣同沈月。（小紅書圖片）

沈月同劉秀樺為何超欣慶生。（IG@yuetyuetxx）

林建岳大女林恬兒（Emily）出席何超欣25歲生日Party。（IG截圖）

生日會。（IG截圖）

何超欣寫道：「🎂Welcome to my secret world🎂地球又轉到了我第一次看到太陽的位置。」相中所見，生日Party非常盛大，現場佈置以粉紅色為主調，佈滿不同氣球，還有波波池及滑梯，除了準備了多支香檳及香檳塔之外，還有一個四層蛋糕，而吧枱位置就擺了多個星球形狀的蛋糕，佈置非常夢幻。壽星女何超欣分別以Bling Bling跌膊短裙及桃紅色Tube Dress上陣，大騷Fit爆身材！

何超欣在社交平台分享一系列生日會的靚相。（小紅書圖片）

媽媽四太梁安琪、哥哥何猷君、何猷亨都有到場。（小紅書圖片）

現場佈置以粉紅色為主調，佈滿不同氣球，還有波波池及滑梯。（小紅書圖片）

吧枱位置就擺了多個星球形狀的蛋糕。（小紅書圖片）

有心思。（小紅書圖片）

一班好友包括林建岳大女林恬兒（Emily）、前TVB小花伍樂怡等都有到場，而家姐何超盈、哥哥何猷君及何猷亨更攬住何超欣錫錫，可見何超欣集萬千寵愛在一身，兄弟姊妹之間感情深厚！當中修身成功的何超盈身穿吊帶粉紅色連身裙，面型極瘦削，下巴尖尖，手上的超巨型鑽戒更是相當搶鏡，盡顯家底！

一班好友包括林建岳大女林恬兒（Emily）、前TVB小花伍樂怡等都有到場。（小紅書圖片）

何超欣同哥哥何猷君。（小紅書圖片）

家姐何超盈、哥哥何猷君及何猷亨更攬住何超欣錫錫！（小紅書圖片）

修身成功的何超盈身穿吊帶粉紅色連身裙，面型極瘦削，下巴尖尖，手上的超巨型鑽戒更是相當搶鏡。（小紅書圖片）

激罕合體！（小紅書圖片）