前最上鏡小姐慶祝結婚8周年美貌零跌Watt 當年人氣超越一線花旦
撰文：董欣琪
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現年38歲的李雪瑩（Crystal）在2010年參選港姐奪得「最上鏡上姐」後入行，但2014年她以赴外進修為由與TVB提前解約，結束短短4年的幕前發展，並淡出娛樂圈。2016年李雪瑩與圈外男友Andrew結婚，婚後育有兩女，一家四口定居新加坡。日前李雪瑩同老公迎來結婚8周年的大日子，她在IG曬出兩公婆的合照，並寫道：「Happy Anniversary hubby ♥️」，當中更有當年舉行婚禮的靚相，兩人深情對望，Sweet到漏！
自小在英國出世長大的李雪瑩，畢業於英國倫敦大學學院（University College London）外語系，精通法文、德文及意大利文，加入TVB後成為明珠台《港生活．港享受》（Dolce Vita）的主持。2012年李雪瑩首度拍劇，在《怒火街頭2》中飾演胡杏兒的律師後輩高雅而人氣急升，更榮登TVB官方網頁藝人人氣榜第一位，擊敗當時的當家花旦鍾嘉欣及女神苟芸慧等。李雪瑩之後參演了《衝上雲霄II》、《On Call 36小時II》等，當中她與朱千雪（Tracy）亦因為合作拍攝《On Call 36小時II》而成為好友，並擔任朱千雪的姊妹團成員之一，去年李雪瑩返港亦有相約朱千雪、湯洛雯等聚會。
李雪瑩在2014年離巢後淡出幕前，2016年與圈外男友Andrew結婚，相繼誕下兩女，並定居新加坡。李雪瑩曾在接受《香港01》訪問時坦言現時大部份時間都放在女兒身上，但間中會接freelance參與一些KOL的工作，她亦不時在社交平台分享一家四口的溫馨合照，一家人經常周遊列國，玩得非常開心！而一向身形纖瘦的李雪瑩即使已是兩女之母，但依然Keep住Fit爆身形，無論樣貌還是身材都零跌Watt，她亦曾透露成功修身的原因是餵人奶及自己湊B，雖然辛苦但樂在其中。
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