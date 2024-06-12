伍允龍爽應片酬有所提升　筍盤狂收DM但未有啱心水

趁有空檔，伍允龍出活動賺真銀。（梁碧玲攝）

最近因電影《九龍城寨之圍城》人氣急升嘅伍允龍（Philip )，今日出席連鎖米線品牌活動掘金，仲即場同有幾分似蔡思韵嘅店員姐姐過招。伍允龍表示近日既有廣告又有新戲搵上門，問到如果內牌品牌邀約，Philip 表現有人搵已經好開心，但最重要係同自己形象配合。

如果電影公司安排，係唔介意唱《Monica》。（梁碧玲攝）

伍允龍坦承近日片酬有所增加，雖然他認為屬正常現象，但亦感恩，至於會否努力學睇中文 ，伍允龍話自己得閒都會唱K，所以睇劇本一定無問題，問到其「飲歌」，伍允龍表示：「我喺美國鍾意唱張學友嘅歌，而家識埋《Monica 》。」電影過億票房，對於「派福利」嘅事宜，伍允龍話交俾電影公司去諗，而自己最想係同大家齊人再一次謝票。

仲同三哥姐姐過招。（梁碧玲攝）

伍允龍透露已接拍新戲，對於會否被定型為反派或奸角，他表示雖然大家都要求他王九笑容，但所接嘅角色都有所分別。「都係動作片，應該無咩人搵我拍喜劇。愛情功夫喜劇都可以諗諗。」早前林峯等人為他公開招親，伍允龍表示「得個講字」，但卻有收到不少DM。「都係文字為主，無相。（有無收到感動說話？）每次去謝票都感動，因為自己睇戲都唔會坐最前，但佢哋真係最前，係好感激同感動。」