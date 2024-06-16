梁小冰憶幼年痛苦回憶沒有對父母懷恨：有一種酸楚和遺憾｜專訪

梁小冰早前繼1998年的《鹿鼎記》後，事隔26年再度亮相無綫（TVB）劇集《逆天奇案2》，小冰的演出獲得觀眾們的讚嘆，除了化妝後完全變了另一個人之外，令人動容的演技也受到青睞。講到小冰的演技，不得不提她的媽媽，原來小冰童年時已受過不少情緒訓練，她更形容媽媽是人生魔鬼教練。



梁小冰早前繼1998年的《鹿鼎記》後，事隔26年再度亮相無綫（TVB）劇集《逆天奇案2》。（劇集截圖）

現年54歲的梁小冰保養得宜，跟當年沒有太大分別。（陳順禎攝）

媽媽是人生魔鬼教練

梁小冰指媽媽是自己的人生的魔鬼教練，在自己20歲之前都是由她訓練，全因媽媽經歷了很多的苦難，戰爭、走難、批鬥，統統在媽媽的人生留下痕跡，她將她的痛苦，每一晚好像錄音機般播給小冰她們，因為媽媽需要找子女傾訴。

「她一天做幾份工作，子女又多她又要養，她每天回到家裡，她只可以將她的苦水吐在她的子女那裡，我是其中一個成為她傾訴的對象。她是不停將她的痛苦經歷告訴我，我想說作為一個演員，這樣的訓練是很重要的，到之後我才知道。她一直說我就一直哭，我一直拿耳朵聽，然後我覺得我媽媽太淒涼了，到我睡覺的時候，我仍然停留在她的世界裡，我是哭到整個枕頭都濕了。」自此，小冰開始體會到一個人痛苦、孤單的層次，亦成為了她將來演技的根基。

梁小冰指媽媽是自己的人生的魔鬼教練。（陳順禎攝）

對父母沒有恨但有遺憾

梁小冰的媽媽要照顧六兄弟姊妹，還要一人打兩三份工，箇中辛酸不足為外人道，不過小冰年幼時當然不會想到這些，被問到會否憎恨媽媽每晚跟她說這些話，小冰說：「我是痛苦的，以前的爸爸媽媽教育，就是她不會陪伴你，她不會抱你、親你、噓寒問暖。我現在對我的小朋友，以前缺失的東西，我現在知道我的小朋友他需要什麼。藉著我的小朋友，藉著我老公，我找回我缺失的愛。我對我的父母，我沒有一種恨，我只是覺得有一種酸楚和遺憾。」小冰坦言，現在自己知道甚麼叫愛，亦理解到媽媽以前是不懂得怎去做，當下只想回報她，所以以前在TVB的人工大部分都給了媽媽，有時間就帶她去旅行。

梁小冰是1990年香港小姐競選季軍。（節目截圖）

在1998年《鹿鼎記》飾演阿珂／陳圓圓。（劇集截圖）

與同為藝人的陳嘉輝組織一家三口。（視覺中國）

媽媽曾被問可否用男孩換掉自己

即使長大後已經釋懷，但梁小冰也曾經有過負面情緒，她指：「我有生氣，為什麼我這麼好、我這麼乖、我這麼孝順，為什麼你都這麼重男輕女？」在6、70年代，重男輕女在社會屢見不鮮，但梁媽媽是否真的是這樣呢？我們可以從下列的例子看出真相。

在誕下梁小冰的時候，梁媽媽已經是連續生了三個女兒，當時梁媽媽和親朋好友都指：「又是死女包」，皆因個個都想追個仔。梁小冰說：「隔壁床位那個孕婦生四個都是兒子，她反而說你可不可以和我交換，你給我一個女兒，我給你一個兒子，我媽媽都不肯。到後來有一對醫生夫婦，那時候我已經幾歲了，幾乎天天和我媽媽說可不可以把你的女兒給我，他們沒有子女，我媽媽生了一堆。但我媽媽都說，不行！這些都是我親生的。」說到底，梁媽媽心底裡還是愛著小冰的。