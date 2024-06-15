王書麒許秋怡愛兒Cody擁超高顏值　專注學業未計劃入行：畢業再諗

王書麒和愛妻許秋怡及兒子王綽枬（Cody）今晚（15/6）現身新蒲崗出席《粵唱越開心》演唱會傳媒見面會。現年20歲的Cody畢業於拔萃男書院，自小品學兼優，孝順父母。近年遠赴澳洲升學的Cody，深知明天（16/6）就是父親節，所以都特意抽空返港陪父母過節，相當有孝心。

王書麒和愛妻許秋怡及兒子Cody一家三口。（葉志明攝）

許秋怡在接受《香港01》訪問時說：「其實我冇見個仔都成半年時間，但對於我哋嚟講已經好耐。不過呢段日子係有另一種感覺，就好似返咗去拍拖嘅時候。因為以前佢細過嘅時候，我哋除咗做嘢就係湊住佢，變咗嗰陣時係冇乜私人時間。到而家佢大個咗，佢一個人去咗澳洲讀書，唔喺我哋身邊，真係好唔捨得，就好似我老公話齋要學識放心。」

一家三口受訪。（葉志明攝）

王書麒笑指Cody過到澳洲只用了8日時間，便適應了新環境，而且認識了很多新朋友：「起初去到當地諗住陪佢適應新環境，唔夠8日佢已經識到新朋友，好快就話唔得閒。」Cody接着笑說：「其實我得閒嘅，我初頭識嘅朋友都係宿舍識嘅。（有冇識到女朋友？）順其自然啦。」許秋怡即場追問：「順其自然，咁即係有定冇？不過我諗佢而家都係冇嘅。」

王書麒笑指Cody過到澳洲只用了8日時間，便適應了新環境，而且認識了很多新朋友。（葉志明攝）

被問到有否興趣加入娛樂圈時，Cody表示：「我諗暫時都係讀書先，因為仲有一年書要讀，變咗到時等畢完業先再諗。」