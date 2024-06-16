歐倩怡指瀕死失禁遭郭晉安冷待　被網民批忘本唱衰前夫大方回應

郭晉安與歐倩怡上月初宣布兩年前已決定離婚，近日歐倩怡接受蝦頭與連詩雅的網台節目《絲打圍爐》訪問，雖然全程冇講到郭晉安或前夫字眼，大部分篇幅都是講自己離婚後用交友App識人的生活，但其中一Part她提起自己5年前瀕死的經歷。

近日宣布離婚的歐倩怡，接受蝦頭與連詩雅的網台節目《絲打圍爐》訪問。（IG@cindyauau）

歐倩怡指自己當時患重感冒，睇幾次醫生都未痊癒，有一晚睡夢中突然感到由左手中指像觸電般流通全身，而且不能呼吸，以為自己幾乎要死，她向「隔籬嗰個」（即郭晉安）求助：「我話我唞唔到氣，幾乎講唔到嘢，跟住佢話『咪玩啦，瞓覺』。」便倒頭大睡，對方其後見情況不對勁，便開始Google，歐倩怡說：「佢睇吓係咪call白車，跟住搵到個片糖沖熱水畀我飲，我已經抖唔到氣，仲要我飲片糖水。佢已經驚我嘔，喺張床上攬住個痰罐，仲要我飲（片糖水），我飲咗少少，但我想話畀你聽，我嗰刻已經去到失禁，控制唔到，周圍都係，我覺得自己應該唔得㗎喇。」她指當時頭塞在痰罐昏迷，翌日醒來頭還卡在痰罐，慶幸自己仍尚有呼吸，於是便去醫院就醫。

歐倩怡指自己非常辛苦，向「隔籬嗰個」（即郭晉安）求助：「我話我唞唔到氣，幾乎講唔到嘢，跟住佢話『咪玩啦，瞓覺』。」（YouTube@ChillGOOD TV）

郭晉安見情況不對勁，居然是Google解決辦法而不是叫白車，令網民相當詫異。（YouTube@ChillGOOD TV）

歐倩怡指情況嚴重到失禁！（YouTube@ChillGOOD TV）

訪問出街後迴響甚大，《絲打圍爐》的YouTube卻罕有地關閉留言功能，似乎不想網民批評歐倩怡或郭晉安。不過在其他平台還是引起熱議，有人指郭晉安懶理老婆不適，眼看她昏倒痰罐仍然不叫白車；也有人覺得歐倩怡忘本，忘記當初是男方供她讀書，自己學有所成便離開對方、又指「君子分手不出惡言」，她不應在節目上講前夫不是等等。而對於IG上的正評負評，歐倩怡全部大方回應，再詳細為暈倒痰罐一事解畫，更為郭晉安講說話。

歐倩怡指自己昏迷後，起來時發現自己的頭部仍然在痰罐。（YouTube@ChillGOOD TV）

網民說：「人地郭晉安一句聲都冇出，你就咁多野講，向前看啦歐倩怡！」她說：「係🫡thanks」另一個留言說：「真係戥郭晉安慘!!你真係太over了。」她亦用自己的名曲大方回答：「beli bala 作風🤣只限鏡頭前」並再解釋：「多謝你，都有人提點，可能同主持人喺鏡頭後玩得太癲，攪到訪問咁 Beli Bala 嚇親人😅下次要提自己，冷靜D」

歐倩怡承認自己在訪問中太興奮便愈講愈多，表示下次會注意。（IG@cindyauau）

對於「忘本」指控，歐倩怡說：「係呀，我有好好多謝佢。感情事係咁，無得計嘅。大家依然係屋企人。多謝你支持啊」有人留言：「多謝你放過郭晉安，地球又多一個筍盤🙌🏻」歐倩怡都幫前夫講好說話，指：「係呀，佢好好的👍🏻」

歐倩怡受訪時的一番「死過翻生」經歷，令自己和前夫郭晉安都引起負評。（資料圖片）

網民說她放過了筍盤郭晉安，她指前夫其實是很好的。（IG@cindyauau）

歐倩怡回應忘本指控。（IG@cindyauau）

有網民批評為何前夫郭晉安見到她呼吸困難仍然只懂Google，又不幫手叫白車，任由歐倩怡暈倒一整晚，她指自己都不清楚昏迷過程中的細節，並說：「佢當時係驚，唔知發生咩事」、「我真係斷片式暈咗，發生咩事都唔知。」、「太驚啦，唔知發生咩事，比着我都會驚，唔知應該點做」

歐倩怡說自己暈倒時已斷片，但理解郭晉安時害怕才不知所措。（IG@cindyauau）

節目中歐倩怡說女仔原來不應該讀太多書，會在交友App把男士嚇走，有人認為她現時自恃讀書多了就經常炫耀學歷，更用她跟剛考畢碩士的馮盈盈相比，留言：「咁嘅學歷叫勁得滯，真係笑大人個口，fyy讀埋碩士都未講得出呢番說話。」歐倩怡回應：「多謝提醒 其實。我都知我好渣㗎咋，好多野都唔識，同無記性。嗰個純粹係節目效果。學海無涯啊」

有人認為歐倩怡現時自恃讀書多了就經常炫耀學歷，更忘記當初是郭晉安供她讀書。（IG@cindyauau）