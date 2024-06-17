港姐2024｜參賽者曾入演員訓練班　被導演要求上床：強姦咗妳都得

《香港小姐競選2024》今日舉行首輪面試，其中一位叫雨青（Rachel）的參賽者原來本身已略有名氣，在Instagram擁有超過3萬followers，平時亦有不少拍攝工作和出席品牌活動。

Rachel本身係一位略有名氣KOL。（吳子生攝）

雨青在2022年曾接受《香港01》訪問，指自己18歲時參加過一個演員訓練班，畢業後被導演叫上住宅簽合約，不過該導演的說話卻極其難聽。「妳簽咗呢份約呢，妳就知道代表咗咩，代表妳個人要歸我，即係歸我所有」、「咁妳直頭唔可以拍拖」、「妳個人都要屬於我」、「妳𠵱家返到去同人講話呢個導演變態，妳都告我唔入㗎」、「就算妳𠵱家坐喺度，我強姦咗妳都得呀」、「所有樓下嘅CCTV都影住係妳自願跟我上去㗎，妳告我唔入㗎」。

雨青本身是一名KOL。（IG圖片）

雨青本身是一名KOL。（IG圖片）

曾被男導演無理要求。（IG圖片）

曾被男導演無理要求。（IG圖片）

這些說話令雨青非常卻步，幸好當時男導演並沒有做出甚麼，於是她便準備離開該地方。臨離開之前，男導演要求檢查雨青的電話，發現她偷偷錄了音，並即場將錄音刪除。這些經歷亦令雨青對演藝圈卻步，直到大學畢業後才再次踏足從事模特兒行業。

模特兒 Rachel 18時曾參加演員訓練班追夢，但被要求以發生性行為作為條件，換取一份演員合約。（陳葆琳攝）

雨青社交平台好多美照。（IG圖片）

雨青社交平台好多美照。（IG圖片）

雨青社交平台好多美照。（IG圖片）

雨青社交平台好多美照。（IG圖片）

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