鳳凰衛視女主播稱簡體字比繁體字好用　港人留言「請入鄉隨俗」

鳳凰衛視女主播田桐6前年前透過專才計劃來港，目前除了主播一職外，亦有在抖音、小紅書分享香港日常。身為主播嘅佢，去年曾以「繁體字你看的習慣嗎？香港為什麼還在用」為題，指自己因繁體字3大麻煩而難以適應，並以自己收到嘅稿件為例子。

田桐以專才計劃來港，佢曾表示來港初期難以融入，又話喺香港講普通話係完全可以。

田桐指不論講稿還是字幕機，顯示的通通都是繁體字，但一個字竟然可以對應多個繁體字，例如發音為「TA」，可分作「他」、「她」、「祂」、「牠」、「它」，但簡體字只有「他」、「她」、「它」，對於這點感到非常難適應。而一個音有多個字亦令田桐頭都痛，例如「乾燥」、「干涉」、「幹部」雖然同樣發音，但意思完全唔同，而「與」和「興」、「裏」和「裹」又因為字型太似，搞到田桐眼花撩亂。而對於香港有唔少用詞同地名以美音翻譯，如士多啤梨，都似乎有啲意見。

買包包呢方面一定融入到。

田桐指簡體字是1949年開始在內地使用，但此文化沒有傳入香港、澳門和台灣，所以3個地方都仍在用繁體字。她補充指「我覺得繁體字係為香港增添一些獨有文化標籤吧」，現時有部分人還覺得繁體字代表大量訊息，部分人覺得簡體字寫字效率高，所以她總括「簡體字好用，繁體字好看」。呢段小視頻嘅討論度十分高，有網民直指「繁體字裏有靈魂，懂的就會懂」，亦有留言指田桐好應該「入鄉隨俗」。

36歲嘅田桐曾獲鳳凰衞視主辦嘅「2009中華小姐環球大賽」冠軍以及最上鏡小姐，之後成功入行，《世紀大講堂》 、 《星光大劇院》、 《全媒體大開講》等節目都主持過，又除咗主持外，又曾參演電影《天機·富春山居圖》，連疫情主題歌曲《堅信愛會贏》都有份唱。