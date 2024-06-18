葉童宣布入駐微博逾5千粉絲追蹤　孖趙雅芝手拖手同框勾回憶

現年61歲的葉童近年在內地曝光率極高，除了主演電影《我愛你》（2023年）大受歡迎之外，參與錄製的綜藝節目《無限超越班2》亦大受好評，更多次獲邀出席各種不同類型的頒獎禮，近日更再次與趙雅芝同框出席音樂類盛典，令大家再次勾起《新白娘子傳奇》的回憶，她們的狀態均非常之好。

趙雅芝﹑葉童同框。（視覺中國）

從網上曝光的影片可見，葉童與趙雅芝盛裝打扮，一起出席《2024影視音樂盛典》，二人手牽手步入會場，而且65歲的趙雅芝更腳踏又細又高的高跟鞋，走路時姿態優雅且穩固，狀態非常之好，而當時的背景音樂就是《千年等一回》，頓時令大家再次勾起《新白娘子傳奇》的回憶。

二人狀態非常好。（微博圖片）

葉童正式加入微博。（微博圖片）

葉童與趙雅芝出道多年，人氣仍不減，深受不少粉絲愛戴。而在機緣之下，從來沒有使用微博的葉童，今（18日）正式宣布入駐微博，而選擇加入的原因，她則表示：「因為我是想做一個演員嘛，就是好好拍戲，那就對了。所以其他的事情其實我很少關注，我很少去理會，可是我身邊的朋友都會告訴我，你有很多粉絲，因為我跟你拍照的照片，有放到微博上面，他們都來找我，就來問你甚麼時候跟她（葉童）在一起的，甚麼時候跟她見面的，可不可以跟她說，我們都很喜歡她，很感謝。這麼多年，其實真的有很多愛護我的朋友，還有我的粉絲，都是透過微博來關注我，希望多了解我，多知道我工作上的事情，或者是日常生活的事情，所以我想也許現在是一個機會，讓我透過這個平台和大家見面，那麼希望以後可以在微博這個平台裡面跟大家好好的交流，好好的聊一聊葉童。」

葉童表示以後可以在微博這個平台裡面同大家好好交流。（微博圖片）

而剛剛進駐微博的她，己有逾5000名粉絲追蹤，相當厲害。而她目前只關注一個人而已，就是好拍檔趙雅芝，相信二人之後會經常在微博互動，令大家相當期待。