爆肌男星淡出熒幕多年移居內地近況曝光　曾與周星馳更衣室打茄輪

現年63歲的藝人周文健（Michael）曾在80年代拍啤酒廣告走紅，他在該廣告中白背心大隻佬的形象大受歡迎，除了為他帶來豐厚收入之外，他更因此獲得了不少參演電影的機會，包括《逃學威龍2》、《表姐，你好嘢！》、《風塵三俠》等，當中在1996年上映的《孟波》更成為了他的代表作。他在電影中的爆肌形象深入民心，曾於不過近年他已經淡出幕前，現時定居於澳門和珠海兩地。日前有網民就分享了偶遇他的片段，曝光了他的近況。

周文健另一部代表作，則為擔綱主演的電影《孟波》，飾演著名日本漫畫《城市獵人》的主角孟波。（《孟波》電影劇照）

周文健表示在《風再起時》遇到極高水準的演員及製作團隊，令他沒有拒絕的理由。（梁碧玲 攝）

周文健版的「孟波」被指最貼近原著。（電影海報）

博主以「當年在《逃學威龍里》，他和星爺一吻而火！」為標題，寫道：「63歲港星 #周文健，1996年在電影 #孟波 中飾演男主角孟波，猛男外型加上精實肌肉，讓觀眾留下深刻印象。」視頻中可見周文健身一身黑白配打扮，身形依然大隻，他在商場裡被粉絲認出要求集郵，即親切地與粉絲合照，還親自幫忙揸手機，盡顯親民友善一面。不少網民都留言重提他過往的經典演出，但也有網民認錯他是周華健。

周文健近況曝光。(小紅書)

周文健近況曝光。(小紅書)

周文健近況曝光。(小紅書)

周文健從影多年最廣為觀眾熟悉的「竹升」角色，必然是陳嘉上執導、周星馳主演的喜劇《逃學威龍2》裡，飾演同樣卧底於國際學校中的政治部警員。他曾在訪問中表示角色至今對他影響非常深遠：「我宜家喺國內，多數人識得我都係因為《逃學威龍》。」《逃學威龍2》裡，周文健與周星馳的角色關係起初針鋒相對，而二人令觀眾最深印象的對手戲，莫過於在更衣室裡「打茄輪」的橋段，原來拍這段戲當時並沒有劇本的。

如周文健訪問中所言，他在周星馳主演的《逃學威龍2》裡，飾演的正是較「乞人憎」的「竹星仔」。（《逃學威龍2》電影截圖）