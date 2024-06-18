墨雨雲間 |吳謹言復仇劇撼贏楊冪　于正狂言實現：一定會爆的

由吳謹言主演的復仇劇《墨雨雲間》大受歡迎，屢登微博熱搜之外，收視率及話題度更在多個排行榜中穩居前三名位置，更勝楊冪主演的《狐妖小紅娘月紅篇》，令《墨》劇製片人于正早前口出狂言的言論，如今得以證實，令廣大網民不得不佩服他的自信。

《墨雨雲間》大受歡迎。（吳謹言微博圖片）

在《墨》劇未播出之前，不少網民相當不看好該劇，因為當時有傳《墨》劇會與楊冪主演的劇集《狐妖小紅娘月紅篇》撞檔期播出，令大家紛紛直言難鬥得過《狐》劇，豈料《墨》劇製片人于正完全不畏懼，更在微博留言表示：「凡事有運有命，這一世不拼一把怎麼知道不行？明知山有虎，偏向虎山行才是我的個性。」更在公開場合表示：「我跟你們講啊，我們《墨雨雲間》特別好看，一定會爆的。剪完了所有平台都炸裂了，都看完都好。」對自家劇非常有信心。

于正製作的劇再次令網民佩服。（于正微博圖片）

果然不出他所言，自《墨》劇播出後討論度極高，在播出第二日己迎來破億播放量，更在多個排行榜中成績穩居前三名位置，比起《狐》劇更勝一籌，更連帶捧紅男主角王星越，令他現時成為炙手可熱的男明星。

《墨雨雲間》更勝《狐妖小紅娘月紅篇》。（微博圖片）

楊冪主演的《狐妖小紅娘月紅篇》雷聲大雨點小。（《狐妖小紅娘月紅篇》微博圖片）

對於于正早前的口出狂言，不少網民都相當佩服他，直言果真讓他所料，紛紛留言表示：「確實好看」、「又讓他得逞了」、「他真的拍了很多爆劇」等，雖然他為人不討喜，但製作的劇集果真受歡迎。